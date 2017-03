Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị phá án

Ngày 3-8, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen lực lượng công an Quảng Bình, Công an TP.HCM về việc bắt nghi can sát hại nữ sinh lớp 7 vào ngày 22-7.

Bộ trưởng Bộ Công an nêu: Việc bắt giữ hung thủ là thêm một chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án.

Trong thư khen, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an quận Tân Bình, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ án, ổn định tình hình dư luận trong nhân dân. Bộ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội. Công an các đơn vị, địa phươngiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó sau khi vụ án xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra sớm làm sáng tỏ vụ án.

Như đã phản ánh, 19h30 ngày 2-8, công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) phối hợp với Công an quận Tân Bình, TP.HCM, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, trú tại tổ dân phố số 2, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, khi Thiên đang lẩn trốn tại Quảng Bình). Bước đầu nghi can này khai nhận đã cưỡng bức và sát hại em N.M.H (13 tuổi, học sinh lớp 7) vào chiều ngày 22-7 tại một khách sạn ở TP.HCM.