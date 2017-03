“Bộ tứ nữ quái” lớp 10 vác dao đi chém đối thủ

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 3-10, tại cổng Trường THPT Trần Cao Vân (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), 2 nhóm học sinh nghênh chiến với nhau bằng dao và gậy gộc. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường An Mỹ đã có mặt. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an đến, cả 2 nhóm lên xe máy tẩu thoát.

Công an phường lấy lời khai bộ tứ "nữ quái" vác dao đi khiêu chiến

Lực lượng công an đã vây đuổi gần 10 km đến xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam mới tóm được nhóm “bộ tứ nữ quái” này.

Tại trụ sở, nhóm “bộ tứ” khai tên Phạm Thị Duyên, Trần Thị Thúy, Trần Thị Kim Ánh (đều sinh năm 1998) và Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1997, cả 4 đều là học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Theo lời khai ban đầu của Phạm Thị Duyên (người cầm đầu), tối 19-9, trong lúc trượt patin tại quán An Hà trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, Duyên đã mâu thuẫn với Phạm Thị Thúy Kiều (học sinh lớp 10/5 của Trường THPT Trần Cao Vân).

Tại đây hai bên đã đôi co kịch liệt. Sau đó, Duyên xin lỗi Kiều nhưng Kiều không đồng ý và gọi người đến định đánh dằn mặt nữ sinh này. Tuy nhiên, do Duyên điện thoại cho chị ruột đến đón về nên Kiều không thể đánh được.

Tối 29-9, một người bạn tên là Hương đến gặp Duyên và nói Kiều thách Duyên ra mặt, nếu không sẽ gọi người đến đánh bằng được. Ấm ức, sáng 3-10, Duyên gọi thêm 3 người bạn là Thúy, Ánh và Kim Cúc điều khiển xe máy mang theo một con dao tự chế dài gần 20 cm, đến trước cổng Trường THPT Trần Cao Vân đánh Kiều.

Mới đánh Kiều được một cú sau lưng thì lực lượng Công an phường An Mỹ phát hiện vụ việc. Sau đó, “bộ tứ” Duyên, Thúy, Ánh và Kim Cúc nhảy lên xe máy tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an vây bắt được.

Trước đó, ngày 4-8, Phạm Thị Duyên cũng đã đánh một học sinh lớp 10 tên Nguyên của Trường THPT Lê Quý Đôn và bị nhà trường kiểm điểm. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thúy Phương (Người lao động)