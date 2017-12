Bộ Y tế đề nghị điều tra vụ bác sĩ ở Thái Bình bị đánh

Chiều 27-12, thông tin từ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, vừa gửi công văn đề nghị Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc, điều tra vụ việc bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình bị hành hung đêm 25-12.

Công văn nêu: Trong thời gian qua, tại các cơ sở y tế vẫn liên tiếp xảy ra các vụ việc người nhà người bệnh và đối tượng bên ngoài hành hung, truy sát, gây rối, uy hiếp người bệnh và nhân viên y tế tại các bệnh viện.

Đặc biệt, tối 25-12, tại địa bàn huyện Đông Hưng, Thái Bình xảy ra vụ việc một bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình bị hành hung trong khi đang thực hiện công tác cấp cứu cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an địa phương thực hiện nội dung Quy chế số 03 QC-BCA-BYT ngày 26-9-2017 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin đêm 25-12, trong lúc cấp cứu cho bệnh nhân, BS Đỗ Chính Nghĩa, Trung tâm cấp cứu 115, đã bị người nhà bệnh nhân tấn công khiến gãy xương sống mũi, phải điều trị tại BV đa khoa tỉnh.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự một đối tượng sinh năm 1989 vì đã có hành vi đánh BS Nghĩa.