Bóc gỡ đường dây “hàng đá” liên tỉnh

Vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào tiêu thụ tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 19-8, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng phối hợp Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Hữu Long và Đoàn Quốc Bình (cùng trú Hà Nội) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bao nylon ma túy tổng hợp, một xe máy, một ĐTDĐ, một chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng, hai thẻ ATM và một lượng lớn tiền mặt. Qua khám xét nơi ở của Bình tại chung cư Vicoland (quận Sơn Trà) công an thu giữ thêm một cân điện tử dùng để phân chia ma túy và một số tang vật khác.

Nguyễn Hữu Long bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Ảnh: CTV

Cùng thời điểm trên, một nhánh trinh sát ập vào nhà 22/2 Nguyễn Chí Thanh (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), bắt giữ Võ Đông Sơn (còn gọi là Cu Lỳ) đang bán ma túy cho hai con nghiện. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ một gói ma túy đá, hai xe máy, bốn ĐTDĐ và gần 1 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, Long và Bình mua ma túy đá từ các tỉnh phía Bắc, sau đó vận chuyển vào Đà Nẵng giao cho “chân rết” như Sơn đi bán cho các con nghiện. Hiện lực lượng biên phòng đang mở rộng chuyên án điều tra mở rộng đường dây mua bán, vận chuyển “hàng đá” liên tỉnh này.

l Cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Quốc Dân và Nguyễn Hữu Quang (cùng trú quận Thanh Khê) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 7-8, Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang Dân và Quang đang giao dịch ma túy tại một tiệm Internet, thu giữ tại chỗ một gói ma túy đá, 2 triệu đồng. Khám xét nhà Quang, công an thu giữ thêm một gói ma túy cùng một số tang vật khác.

TẤN TÀI