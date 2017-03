Bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

VỤ MẤT TRỘM XE HƠI LẠ LÙNG

Ngày 23-3-2013, bà Phan Thị Kim Hương (SN 1977, ngụ P14Q10) đem ôtô Toyota Innova BS: 52Z-0935 gửi tại bãi xe chung cư Đông Hưng 1, P.Tân Hưng Thuận, Q12. Ngày 25-3, bà Hương đến lấy xe thì tá hỏa khi phát hiện chiếc xe hơi đã không cánh mà bay liền đến CAQ12 trình báo sự việc. Bà Hương khẳng định chiếc xe này đã cầm của chính chủ là Nguyễn Kỳ Phi (SN 1978, ngụ khu B, P.Tân Phú, Q7) với giá 27 triệu đồng/tháng. Lần về địa chỉ của anh Phi mới hay anh không hề quen biết với bà Hương và cũng không có chuyện đem cầm ôtô của mình. Thực tế chiếc xe này trước đó anh cho Công ty du lịch Thiên Vĩ thuê thời hạn một năm. Làm việc với cơ quan điều tra, Giám đốc Công ty Thiên Vĩ cho biết do công ty chuyên cho thuê ôtô du lịch và thường chỉ cho các công ty có uy tín thuê.

Trước đó vài ngày, anh Trần Văn Dũng là người quen của công ty có dẫn người em họ tên Hoàng Anh và bạn gái anh ta đến thuê xe. Hoàng Anh cho biết hiện đang làm việc ở đài truyền hình, do phải đi tỉnh công tác gấp trong khi cơ quan không còn chiếc xe nào nên đề nghị được thuê chiếc xe bảy chỗ trong thời gian một tháng. Nể tình quen biết nên ông Vĩ mủi lòng. Sau khi nhận số tiền đặt cọc 38 triệu đồng của Hoàng Anh và bạn gái, ông Vĩ giao đầy đủ giấy tờ đăng ký xe, sổ đăng kiểm, sổ bảo hiểm của chủ xe. Tuy nhiên sau đó qua kiểm tra thiết bị định vị, ông Vĩ thấy chiếc xe hơi này nằm ở P.Tân Hưng Thuận, Q12, chẳng giống như những gì Hoàng Anh nói nên ông đã đến tận nơi kiểm tra. Thấy chiếc xe hơi nằm ở bãi đất trống, ông Vĩ liền lái xe về công ty.

Xác minh nhanh, được biết Hoàng Anh tên thật là Thạch Phận (SN 1989) và bạn gái Phận tên Trương Thị Cẩm Nhung (SN 1988, ngụ KP1, P.Tân Thới Nhất, Q12). Xác định chính Nhung - Phận là kẻ làm giả giấy tờ mang tên anh Phi để lừa đảo, cơ quan CSĐT đã vào cuộc điều tra.

LẬT TẨY THỦ ĐOẠN GIAN DỐI

Ngày 8-5-2013, sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, CAQ12 tiến hành bắt giữ Nhung, thu giữ số tang vật gồm: gần 20 con dấu hình tròn, hình chữ nhật và dấu tên, 2 hộp mực đóng dấu, 1USB 4G, 1 máy đánh chữ và nhiều công cụ gây án, trong đó có dấu mộc CA và UBND TP.Cần Thơ, CA tỉnh Vĩnh Long, CA tỉnh Đồng Tháp và nhiều dấu tên của các cơ quan, lãnh đạo chính quyền một số địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai do trước đó làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã cùng Phận lập mưu lừa đảo. Theo đó, sau khi thuê được xe hơi, cặp bài trùng này đến gặp Tâm - giáo viên dạy Anh văn tại các trung tâm ngoại ngữ cùng với Nhung nhờ đặt làm một số con dấu giả để phục vụ mưu đồ bất chính. Tâm nhận lời và tận tình giúp đỡ bằng cách lên mạng săn những trang web chuyên khắc dấu. Sau đó, Tâm lấy tên giả là Thủy Tiên rồi tìm cách liên hệ với Vinh - người chuyên bán máy khắc dấu và khắc dấu theo yêu cầu, tìm đến tận nhà trọ của Vinh ở quận Gò Vấp để “đặt hàng”, thoả thuận giá cả với giá từ 400.000 đến 800.000 đồng/con dấu. Có được “bửu bối” trong tay, Nhung - Phận cùng Tâm lên máy vi tính làm phôi CMND ghi họ tên, hộ khẩu thường trú trùng với tên chủ giấy đăng ký xe rồi ký tên sao y bản chính giả, làm hợp đồng mua ôtô trả góp, ký tên, đóng dấu giả rồi đem đi cầm cố. Nhung khai mỗi lần nhờ Tâm đi làm giả con dấu đều “lót tay” trước từ 1 đến 3 triệu đồng. Trong vụ việc này, Tâm vào vai chủ xe tên Phi rồi tất cả cùng nhau đem xe đến gặp bà Hương để cầm cố với giá 270 triệu đồng. Trừ khoản tiền 70 triệu đồng Nhung nợ trước đó, bà Hương trả hết số tiền còn lại là 200 triệu đồng. Số tiền này Nhung “hậu tạ” Tâm 6 triệu đồng, còn lại Nhung - Phận dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Được biết, sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Nhung - Phận tiêu xài rủng rỉnh và thuê hẳn một căn nhà hoành tráng 5 tầng lầu ở khu dân cư An Sương, P.Tân Hưng Thuận với giá khoảng 30 triệu đồng/tháng để ở.

Từ lời khai của Nhung, hai ngày sau cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1978, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), thu giữ nhiều con dấu, tài liệu giả mạo. Sau đó, vụ việc được CAQ12 bàn giao cho Phòng CSĐTTP về TTXH CATP thụ lý. Một tuần sau thì Phận cũng xộ khám.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan CSĐT còn xác định sau khi làm giả giấy tờ xe đem cầm cố chiếm đoạt tiền của bà Hương, ba ngày sau thông qua người quen Nhung - Phận biết anh Trường (SN 1983, ngụ TP.Vĩnh Long) là người chuyên cho thuê ôtô ở TP.Vĩnh Long, cả hai đã tìm cách tiếp cận và nhiều lần xuống Vĩnh Long thuê xe của anh Trường rồi đem đi cầm cố. Phi vụ đầu tiên Nhung - Phận thuê xe Innova BS: 66A-005.28 với giá 17 triệu đồng/tháng. Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ xe, cả bọn đã làm giả giấy tờ đem đi cầm cố cho chị Trần Thị Bạch Cúc lấy 250 triệu đồng. Thấy ngon ăn, sau đó Nhung - Phận thuê của anh Trường thêm bốn chiếc ôtô các loại rồi làm giả giấy tờ đem xe đến các quận 5, 6 và Tân Phú cầm cố. Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự, băng nhóm này còn làm giả hàng loạt giấy tờ xe để lừa đảo ở các quận huyện trong thành phố và một số tỉnh miền Tây. Tính đến ngày bị bắt, bọn chúng đã làm giả giấy tờ 12 ôtô đem đi cầm, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Sau khi củng cố đầy đủ các tài liệu chứng cứ, ngày 10-10-2013 Cơ quan CSĐT CATP đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Quang Vinh (SN 1986, quê Bình Định). Khám xét nơi ở của Vinh ở hẻm 350 trên đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, lực lượng công an thu giữ 2 máy tính, 2 máy khắc dấu, 2 hộp thuốc hóa chất, 7 con dấu giả và nhiều tài liệu, giấy tờ giả mạo chữ ký của một số lãnh đạo trong ngành vũ trang cùng nhiều dụng cụ dùng để làm giả con dấu. Hiện Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quang Vinh về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, khởi tố bị can Thạch Phận, Trương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Minh Tâm về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo THANH HUYỀN (CATP)