Bóc gỡ đường dây thầu đề liên tỉnh

(PL)- Chiều 2-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây thầu đề quy mô lớn do Lê Thị Bé Tư (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu.