Bóc gỡ ổ trộm cắp điện năng, khởi tố 22 bị can

Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 46), Công an tỉnh Hải Dương đã có báo cáo kết thúc điều tra chuyên án đấu tranh với các ổ nhóm trộm cắp điện năng trên địa bàn. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan CSĐT đã khởi tố 22 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là Nguyễn Văn Bạo, Ngô Văn Thủ và Ngô Ngọc Nhật, làm rõ 22 vụ trộm cắp do chúng gây ra.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công ty Điện lực Hải Dương phát hiện tại huyện Thanh Miện, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc và Chí Linh xảy ra các vụ trộm cắp điện. Ban chuyên án phối hợp với Chi nhánh Điện lực Tứ Kỳ và các phòng chức năng của Công ty Điện lực Hải Dương kiểm tra các trạm biến áp trên địa bàn xã Quang Trung (Tứ Kỳ), do HTX dịch vụ điện Quang Trung huyện Tứ Kỳ quản lý, phát hiện các công tơ đo đếm điện của trạm biến áp này trong tình trạng kẹp chì bị cắt, sau đó được gắn lại. Tổ công tác đã tháo gỡ số công tơ có dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm định. Kết quả xác định số công tơ trên đều đã bị sửa đổi bộ phận đo đếm làm việc đo đếm chậm hơn so với thực tế từ 13% đến 24%. Từ các tài liệu thu thập được, ban chuyên án triệu tập những người có liên quan thuộc HTX dịch vụ điện Quang Trung, gồm: Bùi Thái Hậu (60 tuổi, Chủ nhiệm HTX); Nguyễn Văn Tô (50 tuổi, Phó chủ nhiệm HTX); Lê Văn Sang (57 tuổi, Ban Kiểm soát); Lê Sỹ Lăng (45 tuổi, thủ quỹ) và Nguyễn Văn Thành (29 tuổi, là kế toán). Hậu, Tô, Sang, Lăng, Thành cùng 5 thành viên khác, theo chức năng đã mua điện của Công ty Điện lực Hải Dương và bán điện cho các hộ tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn xã Quang Trung với giá chỉ đạo của Công ty Điện lực Hải Dương và bán lại cho các hộ, tổ chức, doanh nghiệp. Tính đến ngày bị phát hiện, tổng số tiền HTX dịch vụ điện của ông Hậu đã chiếm đoạt trên 60 triệu đồng. Qua điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng trong Hợp tác xã dịch vụ điện Quang Trung gồm 9 đối tượng. Quá trình đấu tranh, Phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ nhóm thứ hai do Nguyễn Văn Bạo (44 tuổi, trú tại thôn Châm Mòi, xã Thái Hoà, huyện Bình Giang) là đối tượng không nghề nghiệp, cầm đầu. Do biết cách điều chỉnh công tơ đo đếm điện năng chạy chậm lại để lấy cắp điện năng, Bạo đã chủ động đến gặp các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất gạ điều chỉnh công tơ đo đếm điện, nhằm trộm cắp điện. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Bạo, tại thôn Châm Mòi, xã Thái Hòa, Bình Giang, thu giữ toàn bộ công cụ gây án của Bạo, chứng minh Bạo đã thu lời bất chính là 28,2 triệu đồng.

Theo Xuân Mai (CAND)