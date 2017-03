'Bốc hơi' gần 70 triệu vì tin nhắn trúng thưởng trên Facebook

Chiều tối 19-11, ông Nguyễn Văn Thoan (Trưởng Công an xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa có một phụ nữ bị lừa mất gần 70 triệu đồng từ một tin nhắn trúng thưởng thông qua Facebook.

Trước đó, chiều 18-11, chị Võ Thị Mỹ Linh (SN 1988, trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản cá nhân của mình thì phát hiện số tiền 69 triệu đồng đã “bốc hơi” mà không rõ tung tích. Ngay sau đó chị Linh nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan Công an xã Trà Dơn và Công an huyện Nam Trà My để nhờ can thiệp.



Người dân phải hết sức cảnh giác trước các tin nhắn lừa đảo trúng thưởng trên Facebook và mạng xã hội.

Theo thông tin mà chị Linh trình báo với cơ quan chức năng, khoảng 8 giờ sáng ngày 17-11, khi đăng nhập vào trang Facebook cá nhân của mình thì chị nhận được một tin nhắn có nội dung “bạn là người may mắn được trúng thưởng một số tiền lớn”. Tưởng thật, chị tiếp tục vào đường link mà tin nhắn gửi tới thì mở ra một trang web yêu cầu chị nhập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để được “nhận thưởng”.

Trang web yêu cầu chị Linh phải nạp lệ phí để nhận thưởng là 500.000 đồng bằng thẻ card điện thoại. Sau khi nạp tiền và cung cấp thông tin như yêu cầu, đến sáng hôm sau, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng thì chị Linh phát hiện số tiền trong tài khoản đã mất 69 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Nam Trà My đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.