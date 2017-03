'Bốc hơi' món nợ ngân hàng gần 50 tỷ đồng

Ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Thiết.

Theo tài liệu tố tụng, Thiết đã thành lập 4 công ty nêu trên, trong đó bố trí nhân sự như sau: ông Ngô Văn Tú làm Giám đốc Công ty Thành Bắc, Nguyễn Thành Công làm Giám đốc Công ty Bắc Hải và Quách Văn Thiết làm Giám đốc Công ty Vinatissue.

Thiết tiếp tục chỉ đạo ông Nguyễn Phú Cương thành lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Ánh Hồng (Công ty Ánh Hồng) để phát hành hóa đơn, chứng từ khống phục vụ cho việc vay vốn ngân hàng.

Ngày 18/2/2011, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (Vietinbank Bình Xuyên) đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty Vinatissue cho doanh nghiệp này vay 50 tỷ đồng. Công ty Vinatissue rút tiền thông qua việc viết giấy nhận nợ theo từng khế ước, xuất trình tài liệu chứng minh rõ nhu cầu sử dụng vốn vay.

Quá trình thực hiện hợp đồng này, Vietinbank Bình Xuyên đã giải ngân 27 lần cho Công ty Vinatissue. Cơ quan điều tra đã phát hiện 3 lần Quách Văn Thiết sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty Ánh Hồng thể hiện bán hàng cho Công ty Vinatissue để làm hồ sơ đề nghị ngân hàng giải ngân 7,2 tỷ đồng.

Theo Công an nhân dân