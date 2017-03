Bơi qua sông tìm bò, phó bí thư chi bộ xóm bị mất tích

Sáng nay (19-8), lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đang nỗ lực tìm kiếm ông Nguyễn Quốc Việt (53 tuổi, chủ nhiệm Hợp tác xã Diễn Nam kiêm phó bí thư chi bộ, xóm trưởng xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) - bị nước cuốn mất tích từ chiều 18-8.

Khoảng 17 giờ chiều 18-8, con bò của gia đình ông Việt nhảy xuống sông Con (chảy qua huyện Tân Kỳ) rồi bơi sang bên kia bờ sông. Ông Việt liền bơi qua sông Con để tìm đưa bò về nhà.



Đoạn sông Con chảy qua địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Tuy nhiên, khi ra giữa sông ông Việt bị chuột rút rồi đuối nước. Lúc này, một số người dân phát hiện đã nhảy xuống sông tìm cứu ông Việt nhưng do nước lớn, chảy xiết đã cuốn trôi ông Việt mất tích.



Ông Lê Văn Hòa, Trưởng Công an xã Kỳ Tân, cho biết do trời mưa to, nước sông lên nhanh nên việc tìm kiếm ông Việt đang gặp khó khăn.