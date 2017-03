Bợm nhậu diễn “túy quyền”, 1 người mất mạng

Ngày 15/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhã (SN 1968, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 14/7, tại tổ 01, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, Nhã và Phan Văn Hải (SN 1982, ngụ cùng quê), và các đối tượng tên Sao, Tấn, Trường Hải, Lắm, Phước và Phong (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại quán Bà Thơm (ấp Mỹ Hội).

Do có mâu thuẫn từ trước, khi chuẩn bị ra về, giữa Lắm và Sao xảy ra cự cãi. Nhã liền xông vào can ngăn còn Lắm và Phong thì bỏ ra về.

Tuy nhiên, một trận đánh giữa những bợm nhậu bắt đầu. Hải chạy đến nắm cổ áo không cho Phong đi trong khi Nhã tiếp tục can ngăn bằng cách kéo tay Hải ra và làm Hải té xuống đường.

Vừa đứng dậy được, Hải liền cầm vỏ chai bia rượt đánh Nhã. Tuy nhiên Nhã dùng tay phải gạt đỡ tay cầm chai bia của Hải và dùng tay trái đấm thẳng vào mặt người làm Hải té ngửa ra sau bất tỉnh.

Thấy cảnh hỗn loạn, người dân gần đó chạy lại can ngăn, đưa Hải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Giang. Nạn nhân đã tử vong 1 giờ sau đó.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang đang tiến hành khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Minh Phương (VNN)