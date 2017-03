Bợm nhậu rượt… công an!

Thế là tay gậy tay dao, mấy bợm nhậu đi khắp làng dọa đánh mọi người. Nghe tin, trưởng và phó công an xã nai nịt cảnh phục đến nơi dẹp loạn. Không có ai gây sự, cả nhóm quay qua “quậy” công an. Thấy gậy, dao sáng quắc, hai công an phải… bỏ của chạy lấy người, bỏ lại hai xe gắn máy cho bợm nhậu đập phá… Mấy ông trời này chỉ chịu phép khi công an huyện xuống “yểm bùa”, hốt cả đám về đồn.

AN