Bốn bị can vụ “Vàng Anh” được tại ngoại

(PL)- Hôm qua (5-11), VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bốn sinh viên là bị can trong vụ phát tán phim sex của diễn viên HTL (gồm Nguyễn Hữu Tài, Võ Thanh Hiệp, Nguyễn Thu Linh và Vũ Thị Thùy Linh). Các bị can này được tại ngoại do đã có thái độ hợp tác tốt, thành khẩn khai báo.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã xác định được đối tượng đầu tiên đưa đoạn phim sex năm phút trên lên mạng vào đêm 10-10. Đó là một sinh viên quê tại Hải Phòng, thành viên của diễn đàn loveyahu.vn. Vụ việc sẽ chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thụ lý vì đối tượng cư trú và phạm tội tại Hải Phòng. QUỲNH HOA