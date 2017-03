Bốn cán bộ trại giam đánh chết phạm nhân bị khởi tố

Các bị can gồm: Hoàng Đình Nam, nguyên thượng sĩ; Nguyễn Văn Thọ, nguyên thiếu úy; Lê Hữu Thiết và Trần Văn Phúc, nguyên binh nhất.



Theo thông tin điều tra, vào ngày 23-9-2010, các bị can nói trên đã dùng gậy cao su đánh nhiều lần vào anh Trương Thanh Tuấn (SN 1983, ngụ tại huyện Lâm Hà - Lâm Đồng), là phạm nhân đang thi hành bản án 24 năm tại trại giam Đắk Trung.



Các bị can trên cho rằng Tuấn đã có thái độ xúc phạm, lăng mạ cán bộ quản giáo nên đã còng tay Tuấn và đánh nhiều lần vào vai, đùi, cẳng chân và mu bàn chân phạm nhân.



Sau đó, phạm nhân Tuấn có triệu chứng nôn mửa và chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.





