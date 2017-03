Bốn chúa sơn lâm "tranh hùng" trong "xế" hạng sang

Những cá thể hổ còn sống bị nhốt trong lồng. (Nguồn: vietnamnet)



Nhận được tin báo, một chiếc xe Camry mang biển kiểm soát 37V0-1171 lưu thông trên Quốc lộ 8A chở một số lượng lớn động vật hoang dã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử một tổ công tác mật phục và bắt quả tang hai đối tượng là Bùi Văn Mười và Hồ Sỹ Hạnh đang vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ.Bùi Văn Mười, 33 tuổi, ở xóm 9, xã Viên Thành, huyện Yên Thành và Hồ Sỹ Hạnh, 36 tuổi, ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.Bốn cá thể hổ còn sống, có lông màu vàng, vằn đen, gồm một con đực, ba con cái có trọng lượng 21,5kg.Trong số 119 con tê tê, có con đã chết, và có tổng trọng lượng hơn 424kg.Số hổ và tê tê được chất ở phía sau và giữa các hàng ghế của xe Camry.Khám xe, lực lượng công an thu nhiều biển số xe giả, trong đó có một bộ biển xanh đầu số 80B.Hiện Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh xử lý.