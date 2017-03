Bốn cụ già bị lừa sạch vé số

Cụ ông Nguyễn Bán (70 tuổi, bìa phải) được người dân góp tiền giúp đỡ sau khi bị cướp 180 tờ vé số - Ảnh: Tuấn Kiệt



Đưa tiền âm phủ còn bảo thối lại



Bà Trương Thị Lẹ (64 tuổi) kể bà gặp một phụ nữ phong cách giàu có gọi lại hỏi han, tỏ vẻ thông cảm. Sau đó cầm xấp vé số lựa mua 2 tờ, đưa 50.000 đồng và biếu luôn tiền thừa. Khi chị ta đi khỏi, bà Lẹ mới tá hỏa vì gần 300 tờ vé số đã bị chị ta đánh tráo thành vé số đã xổ từ mấy hôm trước.



Ông Nguyễn Văn Từ, bán vé số trên cầu Băng Ky (đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh) bị mù từ lúc 3 tuổi. Ông không nhớ đã bao nhiêu lần bị lừa. “Khi có người đi qua nói bán cho tờ vé số là tui vui lắm, đưa cả xấp vé cho người ta lựa. Gặp kẻ lừa đảo là chúng vọt xe đi luôn. Nhiều khi chúng còn đưa tiền âm phủ và bảo tôi thối lại”, ông Từ ngao ngán.



Theo Công Nguyên - Sỹ Bình (TNO)



Cô Nguyễn Thị Lan, chủ trì tịnh thất Quảng Viên (số 146 đường 475, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM), kể sáng 9.9, có một phụ nữ khoảng 40 tuổi da ngăm đen, ăn mặc sang trọng đến xin mượn địa điểm để phát quà cho người nghèo, với lý do: “Tôi mới trúng đặc biệt 3 tờ vé số, 2 tờ an ủi nên muốn tìm chỗ để phát quà cho người nghèo. May quá gặp tịnh thất của cô...”. Nghe làm từ thiện, cô Lan đồng ý và người phụ nữ lập tức vào tịnh thất dọn dẹp, gọi điện giục xe chở gạo đến để phát chẩn… Sau đó, bà ta còn nhờ cô Lan lấy giấy trắng đánh số thứ tự và đóng dấu tịnh thất để làm số thứ tự phát quà.Khi hàng trăm người bán vé số, lượm ve chai, lao động phổ thông tới tịnh thất để chờ nhận quà, người phụ nữ lạ nhanh nhẹn đi phát số thứ tự. Sau đó, bà ta mời 4 người bán vé số già cả vào phòng riêng nói chuyện với nhã ý mua hết vé số còn lại của 4 người và hứa cho thêm mỗi người 500.000 ngàn đồng, kèm lời dặn: “Xin các cụ tuyệt đối im lặng, lỡ nhiều người nghe họ bảo tôi đối xử không công bằng”. Gom vé số của 4 người già xong, người phụ nữ lạ xin phép ra ngoài với lý do “phải đi đổi tiền đô ra tiền Việt”. Đợi gần 2 giờ đồng hồ, mọi người không thấy “nhà hảo tâm” trở về, hàng phát chẩn cũng không có nên túa ra tìm nhưng tất cả đều “bóng chim tăm cá”. “Thấy bà này nói năng hiền từ nên tôi mới cho mượn địa điểm để phát quà cho người nghèo. Ai ngờ họ lại lợi dụng lòng tốt cũng như chốn linh thiêng này để lừa đảo”, cô Lan than thở.Một lãnh đạo Công an Q.9 cho biết ngay khi vụ việc xảy ra, Công an quận đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Bước đầu xác định 4 người bị lừa lấy vé số gồm: bà Nguyễn Thị Hương (63 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị lừa 150 tờ, bà Châu Thị Cư (63 tuổi, quê Phú Yên) bị lừa 200 tờ, bà Lê Thị Sửu (64 tuổi, ngụ Q.9) mất 124 tờ và một người nữa không trình báo. Hiện công an đang truy tìm thủ phạm.Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian gần đây chiêu trò này cũng được bọn lừa đảo áp dụng ở một số chùa, tịnh thất tại Q.7, Q.4, Q.2, khu vực Suối Tiên (Q.9)…