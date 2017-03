Bốn đối tượng chuyên cướp ở rừng ngoại thành Hà Nội

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 12/3, anh Phạm Văn Thành, trú tại xã Thanh Xuân (Sóc Sơn), làm nghề xe ôm được một nam thanh niên thuê chở vào khu vực Lâm trường Minh Phú. Khi xe đến giữa khu rừng, "vị khách" bất ngờ dùng dây thừng xiết chặt cổ anh Thành, cướp xe máy Honda Wave Anpha mang BKS: 29P2 - 6027 cùng giấy tờ xe và điện thoại di động.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, truy xét đối tượng. Công an huyện Sóc Sơn đã phát hiện và bắt được Lương tại khu chợ Đường Cái, thuộc huyện Văn Lâm, Hưng Yên khi đối tượng đang trên đường đưa xe máy đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra làm rõ Lương đã cùng đối tượng Oanh, Hương, Vũ, gây ra một số vụ cướp, cướp giật và cưỡng đoạt tài sản của học sinh, người đi đường và các đôi trai gái ngồi tâm sự ở chỗ vắng trên địa bàn huyện Sóc Sơn và Mê Linh (Hà Nội). Tài sản cướp được, bọn chúng đem bán tại các hiệu cầm đồ, cửa hàng sửa chữa điện thoại di động để lấy tiền mua ma túy sử dụng.



Theo Hòa Hiền (CAND)