Bốn đối tượng trộm cáp viễn thông

Khoảng 0 giờ 30, ngày 9-6-2011, qua hệ thống chống trộm, Trung tâm viễn thông huyện Sơn Tịnh phát hiện kẻ gian đang cắt trộm tuyến cáp 100 đôi đi qua thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh. Phối hợp cùng công an xã, nhân viên Trung tâm viễn thông huyện Sơn Tịnh tổ chức vây bắt. Vì đêm tối, địa hình phức tạp, nên khi lực lượng chức năng ập tới, các đối tượng đã lên xe tẩu thoát.

Thiên, Tuấn và Anh

Nhận được tin báo, trung tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, triển khai lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, thu giữ 4 đôi dép, 1 cây rựa dùng để chặt cáp, một bộ đồ nghề dùng để trèo trụ và hơn 214m cáp viễn thông loại 100 đôi vừa bị cắt đứt.

Chiều 10-6-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Kim Anh (SN 1993, học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Sơn Tịnh), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, sinh viên năm 2, trường Đại học Công nghiệp IV tại Quảng Ngãi) và Nguyễn Đức Thiên (SN 1990, sinh viên trường Cơ giới Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 3 đều ngụ xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh.

Tang vật vụ án

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Thiên khai nhận đã cùng đồng bọn cắt trộm trên 1.000m cáp, đem bán cho các tiệm phế liệu ở Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, TP. Quảng Ngãi và Sơn Tịnh. Mỗi 1kg đồng có giá từ 100 đến 145 ngàn đồng. Toàn bộ số tiền Thiên giữ hết, khi đồng bọn trong nhóm cần thì lấy.

Các đối tượng ra tay vào khoảng từ 0 giờ đến 2 giờ sáng mỗi ngày, trung bình mỗi phi vụ cắt trộm trên 200m, sau đó đem đốt lấy đồng bán phế liệu. Từ cuối tháng 4-2011 đến nay, chúng đã thực hiện 7 vụ cắt trộm cáp. Đây là nhóm cắt trộm cáp viễn thông lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Công an huyện Sơn Tịnh cũng bắt Huỳnh Minh An (SN 1993, học sinh lớp 11 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Quảng Ngãi) cắt trộm 120m cáp viễn thông. Từ tháng 7 đến tháng 10-2010, An cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, gây gián đoạn hàng trăm thuê bao.



Theo VĂN NAM (CATP)