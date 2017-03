Bốn học sinh chết đuối dưới hồ Serepok

Tuy nhiên, đến 15 giờ ngày 14-5, nguồn tin tại Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng tạm thời kết luận: 4 học sinh chết đuối ở hồ thủy điện Serepok 4, không phải "hàng chục" như tin báo ban đầu từ người dân địa phương.



Trước đó, theo nguồn tin tại Đắk Lắk, gần 10 giờ sáng 14-5, Ban Giám hiệu Trường Hồ Tùng Mậu, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk và các phụ huynh hốt hoảng khi không tìm thấy 35 em học sinh lớp 6A của trường học này ở đâu.



Sau đó ít phút, có tin báo từ dân địa phương cho biết số học sinh này đã xuống hồ thủy điện Serepok 4 gần đó tắm và nhiều em đã chết đuối.



Đến trưa cùng ngày, mới xác định được 6 nạn nhân, trong đó 4 em tử nạn gồm 3 nữ và 1 nam.



Ngoài ra, 1 em bị ngạt nước được cứu kịp đã trở về nhà, 1 còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.









Một nhánh Serepok chảy qua Buôn Ma Thuột, trên con sông này từng xảy ra những vụ tai nạn chết người. Trong ảnh là một vụ tai nạn vào năm 2012. Ảnh: VNE



Theo Anh Hảo - A.Q (NLĐO)



Nguyên nhân ban đầu được cho là do đang bắt đầu mùa mưa, con đường mòn vốn là đường lớn bị ngập dưới lòng hồ, một số em đã bị sa xuống hồ sâu.Serepok là dòng sông lớn nhất trong hệ thống sông ngòi ở Đắk Lắk. Dòng sông đang ngày càng trở nên hung dữ và hay thay đổi do tình trạng rừng bị tàn phá, làm nương rẫy, làm thủy điện trên thượng nguồn cũng như hai bên bờ sông.- Nguyễn Thị Bình An- Nguyễn Thị Minh Hiếu- Lê Thị Ngọc Huyền- Ngô Thế Hiệp