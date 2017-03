Bốn ngày nữa sẽ có kết luận chính thức

Tổng cục Thuế vừa có thông báo cho biết do Công ty Nhật Tân có dấu hiệu gian lận trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, ngày 15-12-2005, UBND tỉnh Tây Ninh đã lập đoàn thanh tra làm rõ vấn đề này. Ngày 7-11-2006, công an đã có kết luận điều tra nêu rõ Công ty Nhật Tân không đủ điều kiện hoàn thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh kiểm tra lại số thuế đã được hoàn cho công ty này để thu hồi lại cho nhà nước. Do đó, Cục Thuế tỉnh đã tạm dừng việc hoàn thuế cho hồ sơ xin hoàn thuế cuối cùng của công ty này. Do chưa đủ căn cứ để xử lý vụ việc, ngày 13-11, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục giao đoàn thanh tra chậm nhất ngày 25-11 phải có kết luận chính thức về việc có hoàn thuế cho Công ty Nhật Tân hay không.