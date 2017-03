Bốn người chết, 11 người cấp cứu vì tai nạn giao thông

Vụ thứ nhất làm 2 người chết do ô tô tông xe máy trên Quốc lộ 21B, thuộc huyện Ứng Hòa. Vụ thứ hai xảy ra tại đê Gia Thụy, quận Long Biên làm một người chết do xe máy tông vào người đi bộ. Vụ thứ ba do người điều khiển xe máy tự gây tai nạn và tử vong tại ngã tư Hàng Bông - Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm.



* Khoảng 18 giờ cùng ngày, một xe khách đã bị xe tải tông tại khu vực ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất - Đồng Nai. Thời điểm trên, chiếc xe tải phóng qua ngã tư với tốc độ rất nhanh và đâm trực diện xe khách chở khoảng 30 công nhân; sau đó lao vào lề rồi lật nhào đè bẹp 2 xe máy, 1 xe đạp. Vụ tai nạn đã làm 11 người phải cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, xe tải bị mất thắng khi băng qua ngã tư nên gây ra sự cố trên.



* Cùng ngày, trên cầu vượt Cát Lái (phường An Phú, quận 2 - TPHCM) đã xảy ra một vụ rơi container.Tài xế Trần Văn Hiền (SN 1976) cho biết vào thời gian trên, anh điều khiển xe đầu kéo chở theo container loại 40 feet đầy hàng hóa lưu thông từ xa lộ Hà Nội lên cầu vượt để vào cảng Cát Lái.



Tuy nhiên, khi vừa vào khúc cua giữa cầu, chiếc xe chao đảo và toàn bộ container lật nhào. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.Như vậy, chỉ hơn một năm đưa vào sử dụng, trên cầu vượt Cát Lái đã xảy ra 5 vụ rơi container.



Theo T.Bình-N.Phú-Đ.Lê (NLĐ)