Bốn người trong một nhà bị truy sát

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã triệu tập chín nghi can liên quan để lấy lời khai. Liên quan đến vụ hỗn chiến, nghi can đâm chết Tuấn là Vương Quốc Trung đã ra đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố bắt tạm giam các đối tượng.