Bốn nhà thầu bị cấm cửa một năm

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phạt bốn nhà thầu vi phạm trong quá trình đấu thầu các gói thầu SGT.01, SGT.02 thuộc hạng mục xây dựng sàn giảm tải đường đầu cầu Vĩnh Mỹ B, Chiệt Niêu, Sư Son (Bạc Liêu). Hạng mục này thuộc dự án khôi phục quốc lộ 1 giai đoạn ba sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Quyết định xử phạt cấm bốn nhà thầu này tham gia đấu thầu một năm đối với các dự án do WB tài trợ trên toàn quốc và các dự án do Ban quản lý dự án 1 quản lý.

Giống nhau kỳ lạ

Theo ông Hoàng Đình Phúc - Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 1, khi rà soát các hồ sơ dự thầu gói thầu SGT.01 của bốn nhà thầu tham gia, chỉ duy nhất hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư và xây dựng 703 là khác. Còn lại, hồ sơ dự thầu của CTCP Hoàng An, CTCP Thương mại và xây dựng Thăng Long, CTCP Đầu tư xây dựng thương mại và tư vấn Thăng Long thì giống nhau một cách kỳ lạ.

Báo cáo của Ban quản lý dự án 1 cho thấy trong phần thuyết minh kỹ thuật của ba công ty trên đều giống nhau ở phần khái quát chung về công trình và thi công sàn giảm tải. Cả ba đơn vị trên đều có các lỗi sai chính tả giống nhau như “lún” thành “nún”. Mục kết luận và kiến nghị đều có lỗi đánh số đầu mục sai “11.1 kết luận... 11.2 kết luận” thành “11.1 kết luận... 12.1 kiến nghị”. Ngoài ra, các mục về cọc ép, xác định khả năng chịu lực đều có các lỗi chính tả giống nhau như “đề xuất”, “đầm lèn” thành “đề suất”, “đầm nèn”. Ngay cả lỗi đánh máy cũng giống nhau như “phương dọc” lại đánh thành “phươngdọc” (không có dấu cách).

Tương tự, ở gói thầu SGT.02, ngoài bốn nhà thầu trên có thêm một đơn vị tham gia là CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Vinashin. Ở phần thuyết minh kỹ thuật hồ sơ dự thầu của CTCP Hoàng An, CTCP Thương mại và xây dựng Thăng Long, CTCP Đầu tư xây dựng thương mại và tư vấn Thăng Long cũng được sao chép, giống nhau từ lỗi chính tả như “lún” thành “nún”, “xử lý” thành “sử lý”, “đề xuất” thành “đề suất”, lỗi đánh máy “trong” thành “trông”... Tại phần trình tự thi công, trong hồ sơ dự thầu của ba công ty trên cùng với CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Vinashin đều có nhiều trang giống nhau. “Chỉ duy nhất gói thầu của CTCP Đầu tư và xây dựng 703 là không phát hiện những lỗi giống nhau. Ở gói thầu SGT.03, khi chỉ có liên danh CTCP Hoàng An - CTCP Thương mại và xây dựng Thăng Long cùng hai đơn vị khác tham gia thì hồ sơ dự thầu lại không giống nhau” - ông Phúc nói.

Lỗi do photocopy?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vụ việc trên, ông Phúc nói: “Việc giống nhau từ lỗi chính tả trong hồ sơ dự thầu của các đơn vị thể hiện sự không minh bạch. Điều này đặt ra nghi vấn về mối liên hệ giữa bốn nhà thầu trên trong việc tham gia đấu thầu các dự án”. Ông Phúc cho biết trong bốn đơn vị trên, có những đơn vị rất mạnh, đã từng tham gia vào nhiều dự án quan trọng. Tuy nhiên, với nghi vấn trên, Bộ GTVT đã quyết định hủy kết quả đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại. Để bảo đảm tính nghiêm minh trong hoạt động đấu thầu, đơn vị đã kiến nghị Bộ GTVT xử lý nghiêm khắc bốn nhà thầu trên.

Tuy nhiên, đại diện một số công ty cho rằng lỗi nêu trên là do sơ suất trong việc in tài liệu hoặc do nhân viên văn phòng. Ông Phạm Đức Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại và xây dựng Thăng Long, thanh minh: “Lỗi là do photocopy chứ không phải do các đơn vị liên kết. Việc Bộ xử lý thế nào là quyết định của Bộ, chúng tôi sẽ chấp hành”.

Ông Trần Quốc Việt, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng (Bộ GTVT), cho rằng dù chưa đủ căn cứ chứng minh việc bốn nhà thầu trên “bắt tay” nhau nhưng với việc hồ sơ dự thầu có hiện tượng chép giống nhau, sai từ lỗi chính tả là vi phạm. Vì thế Bộ quyết định hủy kết quả đấu thầu và cấm bốn nhà thầu này đấu thầu một năm là phù hợp. Tuy nhiên, một chuyên gia của Bộ GTVT lại cho rằng hồ sơ dự thầu của bốn công ty trên giống nhau từ lỗi chính tả đến lỗi đánh máy không thể là lỗi vô tình. Do đó, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ các công ty trên có cấu kết theo dạng “quân xanh”, “quân đỏ” nhằm trúng thầu các dự án hay không. Nếu có cấu kết thì phải xử lý nghiêm, không chỉ cấm đấu thầu các dự án thuộc WB hoặc dự án do Ban quản lý dự án 1 quản lý mà cả các dự án khác.