Bốn nhóm trộm ở trung tâm Sài Gòn sa lưới

Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ 13 người trong bốn băng nhóm chuyên trộm cắp và cướp tài sản của các du khách nước ngoài.

Điều đặc biệt là bốn nhóm này được điều hành bởi các má mì Trần Thị Mỹ Linh (41 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (26 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (42 tuổi, quê Bình Thuận) và Dương Thị Thu Hiền (45 tuổi, ngụ TP.HCM). Các má mì này hoạt động riêng lẻ nhưng sẵn sàng liên kết, điều gái bán dâm gạ gẫm du khách ở trung tâm quận 1 và khách sạn để đồng phạm lẻn vào lấy tài sản hoặc cướp tài sản.



Nhóm trộm cướp bị công an bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, Công an huyện Bình Chánh tiếp nhận nhiều tin trình báo của du khách nước ngoài bị gái bán dâm đưa vào các khách sạn ở khu vực KDC Trung Sơn để lấy tài sản, giấy tờ… Các du khách trình báo việc họ mất tài sản, bị cướp theo cách thức na ná như nhau: Sau khi vào phòng, gái bán dâm rủ vào bồn tắm chung. Một lúc sau, cô gái ra ngoài lấy quần áo cho khách thì đi luôn cùng với các tài sản mà du khách để bên ngoài phòng tắm. Có trường hợp du khách phát hiện, nhiều thanh niên tấn công du khách để cướp tài sản…

Sau khi lập chuyên án, các trinh sát được tung vào cuộc, nắm rõ những người tình nghi hoạt động ở khu vực chợ đêm Bến Thành và các khu trung tâm quận 1. Các trinh sát nắm rõ thời gian mà các băng nhóm hoạt động là khoảng 20 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau cùng các bãi đáp mà các băng nhóm giăng bẫy khách ham vui.

Công an cũng xác định các đối tượng bảo kê, cảnh giới đi sau xe taxi khi gái bán dâm đưa du khách vào khách sạn. Chồng của Trần Thị Mỹ Linh còn thuê hẳn một căn nhà ngay cạnh một khách sạn để cảnh giới công an, đưa người lảng vảng khu vực hành lang khách sạn để cản địa nếu du khách phát hiện, truy đuổi.

Đêm 17-12, công an cất lưới. Khi tú bà Trần Thị Mỹ Linh cùng các gái bán dâm tụ tập ở khu vực gần Công viên 23-9 và gạ gẫm được bốn du khách người Ấn Độ. Linh đã liên hệ với Tuyền, Nhung và Hiền để hợp tác làm ăn. Sau đó, các du khách được các nhóm đưa về một khách sạn ở KDC Trung Sơn. Khi các cô gái và đồng phạm lấy tài sản của khách bỏ chạy ra khỏi khách sạn thì lọt vào lưới mai phục của 40 cảnh sát và công an xã Bình Hưng.

Hiện Công an huyện Bình Chánh tiếp tục mở rộng truy bắt những người có liên quan và băng nhóm khác có thủ đoạn tương tự.