Bốn nữ quái trốn lệnh truy nã sa lưới

KẺ CHIẾM ĐOẠT 370 LƯỢNG VÀNG



Bùi Thị Nga (SN 1964, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cán bộ tín dụng của ngân hàng NN&PTNT, phòng giao dịch Kim Ngân. Năm 2006, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trú TP. Buôn Ma Thuột) thường đến đây mua bán vàng nên quen biết Nga. Sau đó, bà Thanh chuyển ra Hà Nội. Đầu tháng 11-2007, từ Hà Nội bà Thanh gọi điện nhờ Nga mua giúp 300 lượng SJC vàng để cất giữ. Nga đề nghị bà Thanh cho vay số vàng trên để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và hẹn vào TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục vay mượn.

Ngày 5-11-2007, tại phòng công chứng số 6 TPHCM, bà Thanh và Nga ký hợp đồng vay mượn 300 lượng vàng SJC, thời hạn 24 tháng, lãi suất 1%/tháng. Bà Thanh giao cho Nga 4 tỷ 654.500.000 đồng (tương đương 300 lượng vàng như trong hợp đồng đã ghi). Nga đem số tiền trên trả nợ cho 11 người hết 3.560.000.000 đồng, còn lại 1.094.500.000 đồng Nga sử dụng vào việc kinh doanh.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương

Trong hai ngày 18-1 và 27-2-2008, bà Thanh điện thoại nhờ Nga mua giúp 70 lượng vàng SJC và gửi 1.238.000.000đ để Nga mua vàng. Bà Thanh bảo Nga giữ 70 lượng vàng trên, khi nào bà vào Đắk Lắk sẽ nhận. Tổng cộng, Nga đã vay mượn của bà Thanh 370 lượng vàng SJC và dùng số tiền trên để trả nợ, làm ăn và thua lỗ, mất khả năng chi trả. Nga bỏ trốn khỏi Đắk Lắk.

Ngày 15-9-2013, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Nguyễn Văn Vân - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk, các trinh sát khẩn trương lên kế hoạch xác minh truy bắt Bùi Thị Nga. Tổ trinh sát do Đội phó Hứa Hoàng Công cùng trinh sát Trần Mạnh Hùng được giao nhiệm vụ đeo bám các mối quan hệ của Nga tại TPHCM. Nửa đêm 16-9-2013, phát hiện một phụ nữ đeo khẩu trang xuất hiện tại giường bệnh ông Bùi Tín ở bệnh viên Ung Bướu, quận Bình Thạnh), trinh sát Hùng nhận định là Bùi Thị Nga. Đến 7 giờ 30 ngày 17-9-2013, người phụ nữ này đi xe ôm ra bến xe Miền Đông mua vé đi Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp cận, trinh sát Hùng xác định đúng là Nga, nên cùng đội phó Công bắt giữ.

SA LƯỚI BẤT NGỜ

Từ tháng 11-2009 đến tháng 4-2013, Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1966, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) vay của ba người hơn 1,3 tỷ đồng để làm ăn, nhưng bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán nên bỏ trốn. Ngày 19-8-2013, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã Hương trên toàn quốc. Vượt qua nhiều khó khăn gian khổ ở nhiều tỉnh thành, cuối cùng đội phó Hứa Hoàng Công cùng trinh sát Trần Mạnh Hùng đã lần ra tung tích Hương tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Chiều 28-10-2013, trong vai “đối tác” làm ăn, các anh được Hương cung cấp địa chỉ nơi ở để đến bàn công việc. Đến 9 giờ sáng 31-10-2013, Hương xuất hiện thì bị các trinh sát bắt giữ.

Lê Thị Phượng (thường trú huyện Cư Mgar), đã “dụ” hàng trăm người thân, bạn bè và đồng nghiệp lừa lấy trên 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn ngày 20-7-2010. Giữa tháng 2-2013, trinh sát nắm được nguồn tin Phượng đang “ẩn tích” tại thành phố Đà Nẵng. Qua theo dõi, các anh phát hiện Phượng đang khoác áo ôsin cho nhà người quen ở phường Thanh Khê và bắt giữ được can phạm.

Việc truy lùng bắt giữ Nguyễn Thị Duyên (SN 1968), trú xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điện yêu cầu của Công an tỉnh Bắc Ninh, cũng khá cam go. Quá trình xác minh, có thông tin Duyên mới chuyển đến huyện Krông Năng sinh sống. Phối hợp cùng công an địa phương, trinh sát xác định Duyên thuê nhà ở tại thôn Hải Hà. Phát hiện Duyên đang ngồi “phỏm” trong căn nhà ở khu chợ Ea Tân, nữ trung tá Trần Thị Kim Thanh cùng đồng đội ập vào bắt giữ.

Theo CATP

(CATP) Họ đều ở tuổi trung niên, có tài ăn nói, dễ dàng vay mượn tiền của người khác rồi âm mưu chiếm đoạt, sau đó “cao chạy xa bay”. KẺ CHIẾM ĐOẠT 370 LƯỢNG VÀNG Bùi Thị Nga (SN 1964, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cán bộ tín dụng của ngân hàng NN&PTNT, phòng giao dịch Kim Ngân. Năm 2006, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trú TP. Buôn Ma Thuột) thường đến đây mua bán vàng nên quen biết Nga. Sau đó, bà Thanh chuyển ra Hà Nội. Đầu tháng 11-2007, từ Hà Nội bà Thanh gọi điện nhờ Nga mua giúp 300 lượng SJC vàng để cất giữ. Nga đề nghị bà Thanh cho vay số vàng trên để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và hẹn vào TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục vay mượn. Ngày 5-11-2007, tại phòng công chứng số 6 TPHCM, bà Thanh và Nga ký hợp đồng vay mượn 300 lượng vàng SJC, thời hạn 24 tháng, lãi suất 1%/tháng. Bà Thanh giao cho Nga 4 tỷ 654.500.000 đồng (tương đương 300 lượng vàng như trong hợp đồng đã ghi). Nga đem số tiền trên trả nợ cho 11 người hết 3.560.000.000 đồng, còn lại 1.094.500.000 đồng Nga sử dụng vào việc kinh doanh.

(CATP) Họ đều ở tuổi trung niên, có tài ăn nói, dễ dàng vay mượn tiền của người khác rồi âm mưu chiếm đoạt, sau đó “cao chạy xa bay”. KẺ CHIẾM ĐOẠT 370 LƯỢNG VÀNG Bùi Thị Nga (SN 1964, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cán bộ tín dụng của ngân hàng NN&PTNT, phòng giao dịch Kim Ngân. Năm 2006, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trú TP. Buôn Ma Thuột) thường đến đây mua bán vàng nên quen biết Nga. Sau đó, bà Thanh chuyển ra Hà Nội. Đầu tháng 11-2007, từ Hà Nội bà Thanh gọi điện nhờ Nga mua giúp 300 lượng SJC vàng để cất giữ. Nga đề nghị bà Thanh cho vay số vàng trên để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và hẹn vào TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục vay mượn. Ngày 5-11-2007, tại phòng công chứng số 6 TPHCM, bà Thanh và Nga ký hợp đồng vay mượn 300 lượng vàng SJC, thời hạn 24 tháng, lãi suất 1%/tháng. Bà Thanh giao cho Nga 4 tỷ 654.500.000 đồng (tương đương 300 lượng vàng như trong hợp đồng đã ghi). Nga đem số tiền trên trả nợ cho 11 người hết 3.560.000.000 đồng, còn lại 1.094.500.000 đồng Nga sử dụng vào việc kinh doanh.

(CATP) Họ đều ở tuổi trung niên, có tài ăn nói, dễ dàng vay mượn tiền của người khác rồi âm mưu chiếm đoạt, sau đó “cao chạy xa bay”. KẺ CHIẾM ĐOẠT 370 LƯỢNG VÀNG Bùi Thị Nga (SN 1964, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cán bộ tín dụng của ngân hàng NN&PTNT, phòng giao dịch Kim Ngân. Năm 2006, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trú TP. Buôn Ma Thuột) thường đến đây mua bán vàng nên quen biết Nga. Sau đó, bà Thanh chuyển ra Hà Nội. Đầu tháng 11-2007, từ Hà Nội bà Thanh gọi điện nhờ Nga mua giúp 300 lượng SJC vàng để cất giữ. Nga đề nghị bà Thanh cho vay số vàng trên để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và hẹn vào TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục vay mượn. Ngày 5-11-2007, tại phòng công chứng số 6 TPHCM, bà Thanh và Nga ký hợp đồng vay mượn 300 lượng vàng SJC, thời hạn 24 tháng, lãi suất 1%/tháng. Bà Thanh giao cho Nga 4 tỷ 654.500.000 đồng (tương đương 300 lượng vàng như trong hợp đồng đã ghi). Nga đem số tiền trên trả nợ cho 11 người hết 3.560.000.000 đồng, còn lại 1.094.500.000 đồng Nga sử dụng vào việc kinh doanh.

(CATP) Họ đều ở tuổi trung niên, có tài ăn nói, dễ dàng vay mượn tiền của người khác rồi âm mưu chiếm đoạt, sau đó “cao chạy xa bay”. KẺ CHIẾM ĐOẠT 370 LƯỢNG VÀNG Bùi Thị Nga (SN 1964, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cán bộ tín dụng của ngân hàng NN&PTNT, phòng giao dịch Kim Ngân. Năm 2006, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (trú TP. Buôn Ma Thuột) thường đến đây mua bán vàng nên quen biết Nga. Sau đó, bà Thanh chuyển ra Hà Nội. Đầu tháng 11-2007, từ Hà Nội bà Thanh gọi điện nhờ Nga mua giúp 300 lượng SJC vàng để cất giữ. Nga đề nghị bà Thanh cho vay số vàng trên để kinh doanh. Bà Thanh đồng ý và hẹn vào TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục vay mượn. Ngày 5-11-2007, tại phòng công chứng số 6 TPHCM, bà Thanh và Nga ký hợp đồng vay mượn 300 lượng vàng SJC, thời hạn 24 tháng, lãi suất 1%/tháng. Bà Thanh giao cho Nga 4 tỷ 654.500.000 đồng (tương đương 300 lượng vàng như trong hợp đồng đã ghi). Nga đem số tiền trên trả nợ cho 11 người hết 3.560.000.000 đồng, còn lại 1.094.500.000 đồng Nga sử dụng vào việc kinh doanh.