Bốn vụ lấp mặt đường qua loa bị lập biên bản

Trên các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Xô Viết Nghệ Tĩnh..., thanh tra đã lập sáu biên bản vi phạm đối với các nhà thầu. Trong đó, có bốn biên bản đối với nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng số 1 và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội vi phạm lỗi không hoàn trả mặt đường trước khi tháo dỡ tường rào khiến lằn phui thấp hơn mặt đường Phan Đăng Lưu, Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện hữu. Tại mũi đào số ba trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), nhà thầu chỉ giăng dây chứ không dựng tôn làm tường rào chắn khi đào đường. Được biết, việc tái kiểm tra sẽ kéo dài đến hết năm nay. Thanh tra Sở GTVT sẽ tập trung kiểm tra, xử phạt các nhà thầu không trả lại nguyên trạng mặt đường theo đúng quy định.

Thượng tá Võ Văn Nhuận - Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM cho hay có năm điểm đào đường đã hết hạn từ tháng 5 nhưng chưa tháo dỡ “lô cốt” tại các tuyến Trần Đình Xu-Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu-Nguyễn Văn Đậu...; bảy điểm gây kẹt xe và ngập đường khi có triều cường; 35 điểm ngập nước khi có mưa lớn; 134 điểm có tình hình trật tự giao thông phức tạp, có khả năng gây ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP cho hay một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông có phần do đào đường. Trong đó, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng kẹt xe nặng nhất.