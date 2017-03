Bóp cổ giết chết người yêu rồi tự vẫn

Ngày 6/12/2010, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An quyết định khởi tố điều tra vụ án giết người tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm một người chết, một bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Huỳnh Tâm (sinh năm 1973) ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa có tình cảm yêu đương Nguyễn Thị Thu Ánh (sinh năm 1975) ngụ ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Trưa 5/12/2010, biết không có người lớn ở nhà, Tâm đến nhà người yêu để tâm sự. Trong lúc tâm sự đã xảy mâu thuẫn dẫn đến Tâm dùng tay bóp cổ Ánh cho đến chết. Sau khi giết Ánh, Tâm đã dùng dao cắt đứt ngang mặt trong cổ tay trái và đâm một nhát vào bụng tự vẫn nhưng không chết. Khi người nhà về đến nơi đã đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng Ánh đã tử vong. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ sự việc. Theo Cao Nguyên (VOV)