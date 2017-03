Breaking Bad là phim truyền hình Mỹ hay nhất

Nữ diễn viên Claire Danes đoạt giải Emmy nữ diễn viên xuất sắc nhất hai năm liên tiếp - Ảnh: Reuters



Theo DƯƠNG NỮ (TTO)



Reuters cho biết đây là lần đầu tiên bộ phim Breaking Bad của kênh truyền hình cáp AMC chiến thắng giải thưởng cao nhất của giải Emmy dù đã được đề cử 3 lần trước đó.Nam diễn viên Jeff Daniels với vai diễn phát thanh viên Will McAvoy trong bộ phim The Newsroom chiếu trên HBO bất ngờ được trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, vượt qua ứng cử viên sáng giá nhất là Bryan Cranston (vai diễn trùm ma túy Walt White trong phim Breaking Bad) và Kevin Spacey (vai diễn nghị sĩ trong phim House of Cards).Đây là đề cử Emmy đầu tiên, cũng là giải thưởng Emmy đầu tiên của Jeff Daniels. “Tôi không trông đợi chiến thắng này vì thường thì tôi không có duyên với các giải thưởng” - nam diễn viên Daniels nói.Trong khi đó, nữ diễn viên Claire Danes - điệp viên CIA trong bộ phim Homeland - lặp lại chiến thắng của năm ngoái khi đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc.Ở hạng mục vai diễn hài, BBC cho biết nữ diễn viên Julia Louis-Dreyfus tiếp tục chiến thắng qua vai diễn bà Phó Tổng thống Selina Meyer trong phim VEEP - giải thưởng Emmy thứ 4 của cô; còn nam diễn viên Jim Parsons (phim The Big Bang Theory) lần thứ 3 được trao giải Emmy ở hạng mục này.Giải chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất được trao cho chương trình The Voice (kênh NBC), trong khi Heldi Klum và Tim Gunn được trao giải người dẫn chương trình thực tế (chương trình Project Runaway).Theo Reuters, một trong những phát biểu “để đời” của lễ trao giải Emmy năm nay thuộc về nữ diễn viên Merritt Wever (phim Nurse Jackie). Khi cô nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình hài hước đã phát biểu rằng: “Xin cám ơn rất nhiều. Bây giờ tôi có việc phải đi. Tạm biệt quý vị!”.