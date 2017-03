Bu lông bánh xe bị bứt ra trước khi xe khách Mai Linh gặp nạn

Chiếc xe khách gặp nạn khiến 3 người tử vong, 30 người khác bị thương



Theo Hoàng Sơn (TNO)



* Xem xét việc khởi tố vụ án“Kết quả điều tra cho thấy định vị trục trước theo hướng dọc bên phải đã gặp sự cố khi xe đang lưu thông. Theo đó, bu lông định vị bánh trước phía bên phải đã bị bứt ra, dẫn đến việc trục trước phía bên phải đã bật ra đằng sau, đập vào chắn bùn”, ông Đức nói.Theo ông Đức, do định vị trục trước không thể hoạt động đã dẫn đến chiếc xe bị mất lái, đâm thẳng vào phía phải lan can đường, dẫn đến vụ tai nạn.Đại tá Lê Văn Đức cho biết thêm theo lời khai của nhân chứng cùng nhiều thông số khác thì khả năng chiếc xe này chạy với vận tốc khoảng 65 - 70 km/giờ trước khi tai nạn xảy ra.Trước đó, theo đại tá Lê Văn Đức, nếu chiếc xe khách không gặp sự cố về kỹ thuật, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án để điều tra.Sau khi có kết luận bước đầu, ông Đức cho biết căn cứ nhiều yếu tố liên quan và những thông số có trong hộp đen chiếc xe khách bị nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam sẽ cân nhắc việc khởi tố vụ án.Như đã thông tin, sáng 9.6, chiếc xe khách mang BKS 30X-8957 xuất bến từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lúc 17 giờ 8.6, tài xế Phan Lưu lái được khoảng gần 2 giờ khi đến H.Ea H’Leo (Đắk Lắk) thì đổi tài.Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 9.6, ông Lưu tiếp tục cầm lái khi xe đi đến tỉnh Quảng Ngãi.Tiếp đó, khoảng 6 giờ 50 phút, ông Lưu cho xe khách dừng tại thị trấn Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) để trả 4 người khách xuống xe. Khi xe đi tiếp được khoảng 1 km thì bị nạn.Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.