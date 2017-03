Bủa vây trùm ma túy

Chiều một ngày đầu tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với nhiều đơn vị bắt quả tang Giàng A Chớ (41 tuổi) cùng con trai là Giàng A Lành (19 tuổi) ở xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu tàng trữ 10 bánh heroin cùng súng AK và hơn 20 viên đạn.



Nhiều tháng trước đó, các trinh sát phát hiện những dấu hiệu bất thường của Giàng A Chớ và con trai. Bí mật theo dõi, cơ quan công an xác định Chớ và con trai cầm đầu một đường dây mua bán ma túy lớn. Heroin được họ chuyển từ bên kia biên giới về nhà, khi có cơ hội sẽ đưa hàng về Hà Nội và các tỉnh lân cận.



Tối 1/3, nhận được tin Chớ chuẩn bị giao một lô hàng lớn, gần 30 cảnh sát chia làm bốn tổ bí mật khép vòng vây quanh nhà ông trùm ma túy. Theo đó, 2 tổ có nhiệm vụ đột nhập vào nhà, một tổ án ngữ lối vào nhà đề phòng đồng bọn của Chớ đến giải cứu và một tổ nằm trên đồi quan sát toàn bộ khu vực.Sau nhiều tiếng theo dõi không thấy động tĩnh, chiều ngày 2/3, các trinh sát ma túy bất ngờ ập vào nhà.



Mặc dù bị quật ngã nhưng Chớ vẫn lồng lộn chống trả quyết liệt. Người đàn ông 41 tuổi này cắn mạnh vào tay thiếu tá Vũ Việt Cường - Phó phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La khi bị tra tay vào còng.



Dọc đường dẫn giải Chớ và con trai ra xe đặc chủng, nhiều người quá khích bao vây với ý định giải cứu hai bố con tên trùm ma túy. Chiều tối cùng ngày, Chớ cùng con trai được giải đến trụ sở Công an huyện Mộc Châu an toàn.





Theo Công an TP HCM