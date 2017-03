Bức tranh đầu năm: “Khát” việc, “khát” người

Các công ty đang tuyển dụng công nhân KCX Tân Thuận: Công ty LecienVn (đường số 8), Công ty Three Baam Bi cần 16 lao động nữ có chỗ trọ cho nữ công nhân, Công ty Pung Kook Sai Gon cần 500 công nhân, Công ty Sweneco VN cần 100 công nhân may đồ lót, Công ty Thời trang SB cần nữ lao động thời vụ, Công ty ViVa cần thợ may jacket giỏi, Công ty Việt Hưng, Công ty Hiệp Phát cần lao động phổ thông... KCN Lê Minh Xuân: Công ty Topvision, Danu Vina, Công ty TNHH Grey Stone DaTa, Công ty TNHH Shang One VN, Công ty May mặc Lawnyard, Công ty TNHH Hiệp Phát...