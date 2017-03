Bực tức, cháu chém chết bà ngoại

Theo Trrần Trung Hiếu (TNO)

Ngày 27.3, Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Từ Hữu Chương (28 tuổi, trú tại xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “Giết người”.Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 25.3, người dân phát hiện cụ bà Nguyễn Thị Nậy (94 tuổi, trú tại xã Khánh Lộc) nằm chết trên vũng máu. Cụ Nậy sống một mình hơn chục năm nay.Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Can Lộc đã xuống hiện trường điều tra, truy tìm hung thủ.Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, cụ Nậy bị chém một nhát trên đỉnh đầu làm vỡ hộp sọ, khuôn mặt bị bầm tím. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 chiếc rựa (loại dao dùng để chặt củi) dính đầy máu.Chỉ chưa đầy 1 ngày sau, cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc đã xác định được kẻ đã ra tay sát hại cụ Nậy là Từ Hữu Chương, là cháu ngoại của cụ Nậy.Tại cơ quan điều tra, Chương đã khai nhận chém chết bà vì không kiềm chế được trong một lúc bực tức.