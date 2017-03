Bức xúc tột cùng, “cẩu tặc” bị đốt xe, đánh chết

“Cẩu tặc” lộng hành

Địa phương đầu tiên chúng tôi đến tìm hiểu là xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Ngọc Nhung - Trưởng Công an xã Thạch Trung cho biết, hằng năm, khi mùa mưa rét đến, tình trạng câu trộm chó của người dân diễn ra rất phức tạp. Lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra mật phục khép kín địa bàn, nhưng các đối tượng câu trộm chó vẫn rất manh động, mau lẹ và sử dụng phương tiện phân khối lớn (che BKS) đã gây không ít khó khăn cho lực lượng CA cơ sở khi phát hiện, truy bắt.





4 đối tượng câu trộm chó bị Công an Hương Sơn bắt giữ.

Nhà ông D. (trú xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung) có con chó lai nuôi được hơn một năm nay. Buổi sáng tinh mơ đầu tuần, ông D. mở cửa để ra đường tập thể dục thì con chó theo chân chủ nhà từ trong sân lao vút ra. Đang mải vươn vai hít thở, bất chợt ông D. nghe tiếng xe máy rồi tiếng con chó rú lên một tiếng rất thảm thương. Chiếc xe máy vù ga phóng như bay, ông D. nhìn với theo thấy con chó đã nằm gọn trong cần câu chó mà miệng ông ú ớ không kịp hét lên câu nào.

Còn thời điểm nhà chị H. ở xóm Tân Trung (Thạch Trung) bị câu mất con chó đã gắn bó với gia chủ gần hai năm nay là vào một đêm trời tối như mực. Hôm đó, do đi làm về muộn nên chồng chị H. quên khóa cửa cổng. Đêm khuya, chị H. nghe tiếng huýt sáo ngoài đường, sau đó là tiếng con chó nhà mình sủa, vợ chồng chị H. bật đèn lên nghe ngóng tình hình thì nghe con chó kêu một tiếng, rồi nghe tiếng xe máy vù ga phóng đi trong đêm.

Chúng tôi về tìm hiểu ở địa bàn khối phố Tuy Hòa, P. Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), khối trưởng Trương Văn Nhỏ cho biết: Từ đầu năm đến nay, khối phố này bị mất hàng chục con chó. Bọn “cẩu tặc” rất táo bạo, nhưng trường hợp lúc 4 giờ 30 hôm ấy, bà Lê Thị Xuân (65 tuổi), đi tập thể dục buổi sáng, con chó lai nặng hơn 30kg chạy theo, vừa ra đến tỉnh lộ, xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy vụt lên dùng dây ngoắc vào cổ chó kéo chạy gần 100m. Bà Xuân hô hoán nhưng lúc đó đường vắng người, đành ngậm ngùi đứng nhìn bọn chúng bỏ chó vào bao tải mang đi mà không làm gì được. Có đêm, 3 gia đình gồm ông Phượng, chị Minh, chị Thuận (cùng trú khối phố Tuy Hòa) đều bị câu mất chó.

Kẻ mất mạng, người tan xe

Bức xúc trước tình trạng chó và gia súc liên tục bị mất trộm, nhất là vào thời điểm đêm khuya, nhiều phương án được người dân ở các địa phương đưa ra để trừng trị những kẻ trộm chuyên nghiệp này. Điển hình là một nhóm người gồm Phan Thanh Cương, Mai Văn Tình, Đặng Viết Thắng và Phan Văn Thiện tổ chức mật phục bắt quả tang “cẩu tặc” tại các ngả đường trong thôn An Tiên thuộc địa phận H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Cả nhóm chuẩn bị dây thừng, gậy, ống tuýp và đưa chó ra nhử trộm. Đến 23 giờ, 2 đối tượng đi xe máy BKS 37K-9724 là Trần Đình Châu (trú khối 1, TT Nghi Xuân) và Hồ Chí Trung (trú thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, Nghi Xuân) đã dùng cần câu bắt trộm con chó thì sập bẫy. Trong cơn nóng giận của nhóm người này, Trần Đình Châu bị đánh chết tại chỗ, còn Hồ Chí Trung chết trên đường đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Xuân Kỷ - Bí thư chi bộ khu phố 1, P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh cho biết: “Việc tổ chức mật phục để bắt trộm đã được đưa ra họp trước dân, trước Chi bộ và đều nhận được sự đồng tình cao”. Theo đó, để những kẻ trộm chó không có đường thoát thân, người dân và lực lượng dân phòng của khu phố 1 dưới sự chỉ huy của xóm trưởng đã mật phục 6 ngày đêm liên tục trên tất cả các ngả đường trong khối phố. Đến 1 giờ 30 ngày 29-4, 2 đối tượng trộm chó xuất hiện, rất nhiều người đuổi theo và bắt được Trần Văn Chiến (46 tuổi, trú xóm 8, xã Thạch Tân, Thạch Hà).

Khi bắt được Chiến, người dân thu được tang vật là mấy miếng thịt làm mồi câu, 1 con chó vừa mới bắt được và xe máy BKS 38H9-3952. Ông Kỷ kể lại: “Lúc bắt được Chiến, rất nhiều người dân do quá bức xúc đã lao vào đánh túi bụi khiến đối tượng này bị thương, tôi và mấy cán bộ đã ra can ngăn và đưa Chiến về nhà văn hóa khu phố để xử lý. Do thái độ người dân rất căng thẳng nên chúng tôi phải lo bảo vệ tính mạng cho Chiến. Chiếc xe của đối tượng bị bắt được mang về để ngoài sân nhà văn hóa nhưng đã bị một số người dân quá khích đốt cháy”.

Trước đó, sau nhiều đêm mật phục săn lùng băng nhóm chuyên trộm chó khiến người dân trên địa bàn mất ăn mất ngủ, tổ tuần tra CA huyện Hương Sơn phối hợp với CA xã Sơn Giang phát hiện Hồ Tiến Dương (1988) và Trần Quốc Toại (1991, đều trú Mai Hà, xã Sơn Trung) đang chở chó đi tiêu thụ. Kiểm tra, lực lượng CA phát hiện, thu giữ kiếm, cần câu, súng ná thun… Dương và Toại khai nhận nhóm của chúng còn có Phan Công Đoài (1992) và Nguyễn Hồng Hải (1991) và đã thực hiện hơn 80 vụ, bắt được 70 con chó thuộc các địa bàn dân cư tại 3 huyện Hương Sơn, Vũ Quang và Đức Thọ. Hầu hết số chó trộm được các đối tượng đem bán cho một đầu nậu tên T.V.B (trú xã Sơn Trà, Hương Sơn).

Phải mạnh tay với “cẩu tặc”

Theo chân các anh trong Ban công an xã Thạch Tân, H. Thạch Hà, chúng tôi đến xóm Tân Hòa, nơi được coi là “lãnh địa của các chuyên gia trộm chó”. Anh Trần Viết Tỷ - Trưởng Công an xã Thạch Tân cho biết: Chính quyền địa phương và Ban Cán sự xóm Tân Hòa đã nhiều lần tổ chức kiểm điểm các đối tượng thường xuyên trộm chó, như: Trần Văn Giáp (1974), Trần Văn Truyền (1982) và Nguyễn Hữu Tùng (1976).



Dụng cụ của bọn câu trộm chó

Ngoài 3 đối tượng nói trên, trong xóm còn có 8 đối tượng khác lập thành nhóm chuyên truy lùng bắt trộm chó. Những đối tượng có nhiều thâm niên nhất của “nghề” này phải kể đến là Trần Văn Minh (1961), Trần Văn Hợi (1964), Trần Văn Hiếu (1967). Thời gian “săn mồi” của các đối tượng này chủ yếu vào đêm khuya, 2 người đi trên 1 chiếc xe máy đổ xăng đầy bình còn kẹp thêm can xăng 2 lít, đi đến các xã vùng ven, vào đến tận Cẩm Xuyên, Can Lộc...

Khi phát hiện “con mồi”, người ngồi sau dùng dây thòng lọng làm bằng dây phanh xe đạp ném chính xác vào cổ chó, kéo lê con vật khoảng 80 - 100m, người điều khiển dừng xe để người ngồi sau xuống dùng băng dính quấn chặt mõm chó rồi cho vào bao tải mang đi. Để có nơi tiêu thụ “chiến lợi phẩm”, các đối tượng này đã hợp đồng trước với các chủ quán thịt chó như T.O (ở Thạch Tân), L.C (ở Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) và một người tên P. (ở Thạch Xuân, Thạch Hà)... với giá từ 150-200 ngàn đồng/con.

Rõ ràng, nạn “cẩu tặc” đã không còn đơn thuần là chuyện mất con chó, ổ gà, mà nó thực sự trở thành vấn đề nhức nhối trong dư luận nhân dân. Kết thúc bài viết này, chúng tôi xin mượn lời của một người dân: “Con chó nó gắn bó trung thành với con người nên mất con vật quý thì người dân căm giận những kẻ bất lương vô cùng và đó là nguồn cơn dẫn đến nhiều chuyện đau lòng. Hơn nữa, nó còn kéo theo nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến ANTT. Vậy nên, chính quyền và lực lượng chức năng cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng này để hạn chế và tiến tới chặt đứt nạn “cẩu tặc”...



(Theo CAĐN)