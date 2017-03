Bức xúc vì chia tiền ít, đốt nhà chủ thuyền cá

(PLO)- Ngày 2-10, công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Vin (31 tuổi, trú thị trấn Thuận An, Phú Vang) về hành vi hủy hoại tài sản.