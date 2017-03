Bùi Ngọc Cảnh được hưởng án treo

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận Phú Nhuận phạt Cảnh hai năm tù giam. Cảnh kháng cáo xin được hưởng án treo và đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Thị Thái Hương (đồng nghiệp cũ của Cảnh) trong vụ việc này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 19-8-2005, Cảnh và Hương cùng làm thủ tục kiểm hóa một lô hàng xuất khẩu. Phát hiện có sự chênh lệch về kích thước hàng hóa so với tờ khai, Hương đã yêu cầu doanh nghiệp liên quan chi năm triệu đồng... Chiều hôm sau, Cảnh đi giao hồ sơ cho đại diện doanh nghiệp thì người này đưa cho Cảnh số tiền trên. Do phía doanh nghiệp không đồng tình với việc làm của Hương và đã báo công an nên Cảnh bị bắt. Ban đầu, Cảnh và Hương đều bị cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, sau đó VKS đã hủy quyết định khởi tố bị can đối với Hương.

Trong bản án sơ thẩm, tòa nhận định Hương có dấu hiệu phạm tội. Tòa kiến nghị cơ quan điều tra và VKSND quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Hương để truy cứu trách nhiệm hình sự bằng một vụ án khác.

Việc này, tòa phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đã có kiến nghị như vậy nên tòa phúc thẩm không đề cập đến chuyện của Hương mặc dù cả hai phiên tòa đều chứng minh được Hương là người thỏa thuận đòi tiền doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kiểm sát viên cấp phúc thẩm cho rằng không đủ chứng cứ để kết tội Hương. Hương và Cảnh không bàn bạc với nhau về việc nhận tiền nên VKSND quận Phú Nhuận không khởi tố Hương là hợp lý...