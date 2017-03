Bùn vùi lấp mọi nguồn nước

Hôm qua, nước đã rút khỏi báo động 3 nhưng Thanh Hóa và Nghệ An vẫn gặp khó khăn trong việc cứu trợ, ổn định đời sống người dân và đối phó nguy cơ dịch bệnh.

Bệnh viện cạn sạch nước

Đến cuối ngày hôm qua (9-10), nước lũ trên các sông chính ở Thanh Hóa cơ bản đã rút khỏi các huyện Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc. Riêng thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành vẫn đang bị cô lập.

Lo ngại hơn cả là dịch bệnh có thể bùng phát sau lũ. Tại huyện Thọ Xuân, nước đã rút được ba ngày nhưng đường về xã Xuân Thiên bùn đất nhầy nhụa như cháo. Xã này có trên 1.800 giếng khơi thì tất cả đã bị lũ tràn vào. Mùi xác động vật chết thối bốc lên nồng nặc và hôi hám. Bà Lê Thị Thái, thôn Hào Kiệt 2, nói: “Bùn lên đến đầu gối. Không có nước sạch để sinh hoạt đành phải sang nhà hàng xóm xin nước mưa về dùng”.

Trong Bệnh viện Thạch Thành, nguồn nước sạch dùng để sinh hoạt sau bảy ngày lũ đi qua đã cạn trắng bể. Bệnh viện phải mua nước và dùng thuyền vận chuyển vào. Nhưng nguồn nước này chỉ đủ dùng cho ăn, uống. Việc giặt quần áo của bệnh nhân, giặt đồ của bệnh viện đều phải dùng “bể nước trời” bằng nước lũ ngầu đục.

Làm việc với chúng tôi chiều qua (9-10), ông Phạm Đăng Quyền - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đến ngày 9-10 chưa có trường hợp bệnh dịch nghiêm trọng nào xuất hiện. Nhưng đã có nhiều trường hợp nước ăn chân, đau mắt đỏ, rối loạn tiêu hóa... đang phát triển trên diện rộng với hàng ngàn người mắc phải. Ngoài ra, người dân vùng lũ đang phải hứng chịu thêm vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Chiều hôm qua, Bệnh viên đa khoa Thạch Thành vẫn đang ngập sâu trong nước lũ 1 m, do vậy không thể đón tiếp tất cả những người đến điều trị. UBND huyện phải thành lập một “bệnh viện dã chiến” đóng tại Trường THPT Dân tộc nội trú. 56 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhi phải nằm la liệt trên những chiếc bàn học của nhà trường. Bà Đoàn Thị Đào - Phó Chủ nhiệm khoa Nội nhi cho biết: “Việc phải chuyển bệnh nhân về bệnh viện dã chiến điều trị là bất đắc dĩ. Tuy thuốc men, dụng cụ, trang thiết bị y tế đầy đủ nhưng thực tế điều kiện vô khuẩn không đảm bảo”.

Cũng hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đi thị sát vùng ngập lũ tại huyện Thạch Thành, kiểm tra công tác điều trị người bệnh tại bệnh viện dã chiến của huyện và làm việc với UBND tỉnh về công tác chống dịch bệnh phát sinh. Tại cuộc họp này, UBND tỉnh giao cho Công ty CP Dược vật tư y tế đảm nhiệm việc đóng khoảng 40 ngàn gói một số loại thuốc thông dụng để khẩn trương cấp phát cho dân sử dụng. Sau đó địa phương sẽ dùng thuốc khử trùng, xử lý nguồn nước giếng bị ô nhiễm do lũ tràn vào.

Nhiều xã biên giới vẫn bị cô lập

Tại Nghệ An, tuy chưa xuất hiện dịch bệnh nhưng tình trạng thiếu nước uống, nước sinh hoạt cũng tiềm ẩn nguy cơ bệnh. Nhiều người dân ở Nghĩa Đàn phải chèo thuyền khắp nơi tìm nước mưa. Việc giặt giũ vẫn phải dùng nước lũ như ở Thạch Thành, Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Hôm qua (9-10), thời tiết ở Nghệ An có mưa to nên nước rút rất chậm làm cho việc tiếp ứng lương thực, thuốc men đến các vùng lũ gặp rất nhiều khó khăn.

Tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, mực nước vẫn còn cao. Mặc dù Sở Y tế Nghệ An đã thành lập ngay một đoàn mang theo thuốc kháng sinh và hóa chất để xử lý nguồn nước sinh hoạt nhưng có nhiều xã còn ngập sâu nên bước đầu chỉ mới xử lý được ở các vùng đã rút nước. Ông Hoàng Văn Hảo, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết mặc dù chưa có hiện tượng dịch bệnh xảy ra nhưng nguy cơ mắc các bệnh do ô nhiễm nguồn nước rất cao. Một đoàn cán bộ đã được cử vào xử lý nguồn nước và phát thuốc chữa bệnh khẩn cấp cho xã Nậm Giải (huyện Quế Phong). Sở Y tế cũng đã cấp cho mỗi huyện 50 kg bột phèn và 1.000 cơ số hóa chất cloaramin B để xử lý nước cho nhân dân vùng lũ, khẩn trương tăng cường bác sĩ đến các xã ngập nặng để hỗ trợ địa phương kịp thời xử lý dập dịch.

Hôm qua, huyện Quế Phong đã tiếp tục huy động một đoàn xe thồ mang theo gạo, dầu hỏa và nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu tiếp tế cho người dân xã Nậm Giải, Tiền Phong. Tại các xã ngập sâu của huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Đô Lương, Thanh Chương..., các đoàn cứu trợ cũng đã huy động đủ mọi phương tiện để đưa lương thực, thuốc men đến với người dân.

Tuy vậy, dù cơ bản đã thông xe được các tuyến quốc lộ 7 và 48 nhưng một số đoạn thuộc quốc lộ 48 và các đường tỉnh lộ vẫn đi lại khó khăn. Các đường ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, vùng ven sông Cả... vẫn bị ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều xã biên giới của huyện Quế Phong và Quỳ Châu vẫn chưa thể tiếp cận được do còn ngập nặng hoặc sạt lở. Học sinh của hơn 150 trường ở Nghệ An chưa thể đến trường. Trường học tại 48 xã bị ngập nặng ở Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ vẫn đang bị bùn đất vùi lấp.