Buộc thôi việc một cảnh sát giao thông sử dụng ma túy

Trước đó ngày 3-11-2012, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thừa Thiên - Huế triệt phá một nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy trong một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (TP Huế). Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai số ma túy họ đang sử dụng do thiếu úy Phan Vũ Hoàng Linh cung cấp.

Mở rộng điều tra, PC47 phát hiện thiếu úy Linh là đối tượng thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy. Hoàng Linh vào ngành công an từ năm 2004, công tác tại bộ phận văn phòng Công an huyện Phú Vang, đến năm 2011 chuyển sang công tác tại đội cảnh sát giao thông công an huyện này.

Theo TRƯỜNG AN (TTO)