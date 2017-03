Buộc xuất cảnh 1 người nước ngoài giả sư khất thực

Trong đó, Trung Quốc có số lượng nhiều nhất với 1.194 người, Úc có 683 người, Pháp 557 người, Hàn Quốc 525 người, Nhật Bản 436 người…

Đáng chú ý, lực lượng an ninh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý buộc xuất cảnh 1 trường hợp quốc tịch nước ngoài vào VN giả sư, hoạt động khất thực để kiếm tiền bất chính.



Cũng trong dịp Tết, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 22 vụ phạm pháp hình sự, gồm: 2 vụ cướp giật tài sản, 7 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ cố ý hủy hoại tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ công nhiên chiếm đoạt tài sản, 9 vụ trộm cắp tài sản (3 vụ trộm cắp xe máy).



Lực lượng công an đã phá 14 vụ, bắt 14 đối tượng phạm pháp hình sự.

