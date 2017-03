Buộc xuất cảnh 2 người nước ngoài môi giới mại dâm

Theo đó được biết, sau nhiều ngày theo dõi, Phòng 6, Cục CSHS, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, phát hiện bắt quả tang Goh Yong Hwa và Sim Mun Leong đang làm thủ tục xuất cảnh cho Đoàn T.T.T., 21 tuổi, ngụ tại An Giang; Đào T.T.T., 28 tuổi, ngụ tại Bạc Liêu; Đ.B.T.T., 28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng và VTE, 26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, nhằm đưa những phụ nữ này đến Malaysia phục vụ trong quán karaoke.

Tại cơ quan điều tra, Goh Yong Hwa và Đào T.T.T. đã nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xét thấy, các nạn nhân trước khi đi có thỏa thuận với Goh Yong Hwa và Sim Mun Leong và biết trước đi Malaysia để làm bán rượu và bán dâm trong quán karaoke.

Hành vi của Goh Yong Hwa và Sim Mun Leong không cấu thành tội "Mua bán người" mà có dấu hiệu của hành vi "Môi giới mại dâm", nhưng hành vi phạm tội chưa thành. Do vậy, đã ra lệnh buộc các đối tượng phải xuất cảnh và đăng ký người thuộc diện chưa cho nhập cảnh đối với Goh Yong Hwa và Sim Mun Leong.



Theo Phương Quỳnh (CAND)