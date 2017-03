Buồn chuyện gia đình, đi rạch đùi phụ nữ, học sinh

Theo ĐỨC THANH (TTO)



Ngày 6-4, đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Quang Nhu (27 tuổi, tạm trú P.Thạnh Lộc, Q.12).Đây là đối tượng dùng dao lam gây ra năm vụ rạch đùi phụ nữ, học sinh đi đường trên địa bàn Q.Gò Vấp từ ngày 29-3 đến 3-4.Trước đó, Công an Q.Gò Vấp lần lượt nhận được báo cáo từ công an các phường về việc xuất hiện một thanh niên dùng vật sắc rạch đùi người đi đường.19g ngày 5-4, khi trinh sát Q.Gò Vấp đang trên đường tuần tra tại P.17 thì nghe tiếng kêu của em P.T.Q.N. (18 tuổi) đang trên đường đi học về bị một thanh niên dùng dao lam rạch đùi. Lập tức trinh sát truy bắt đối tượng. Sau 10 phút, Nhu bị bắt giữ khi trên tay còn cầm dao lam.Tại cơ quan công an, đối tượng khai do buồn bực chuyện cha mẹ ly hôn nên nảy sinh ý nghĩ và hành động như trên.