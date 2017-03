Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên dùng xăng tự thiêu

Nạn nhận đổ xăng lên người tự thiêu, dẫn đến tử vong được xác định là anh Nguyễn Ngọc Thị (SN 1980), trú tại xóm 2, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Hiện trường vụ nam thanh niên tự dùng xăng thiêu đến chết cháy

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 17h ngày 19/2, anh Thị do buồn phiền chuyện gia đình nên đem xăng và rơm lên núi để tự thiêu. Vào thời điểm trên, nhiều người dân đã thấy lửa bốc cháy trên núi như một ngọn đuốc. Ngay sau đó, mọi người lên núi thì phát hiện anh Thị giữa đám cháy và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.



Trước đó, vào lúc 9h 30 sáng cùng ngày, một người dân có thấy anh Thị ôm một can xăng bọc trong chiếc áo ấm và một ít rơm đi lên núi. Đến 16h, anh Thị xuống nhà chị gái mượn bật lửa, và nói rằng: “Lên núi đốt bắt con chồn”.



Được biết, anh Nguyễn Ngọc Thị chưa lập gia đình, làm nghề phụ hồ xây dựng. Gia đình nạn nhân cũng không yêu cầu giám định pháp y vụ việc đau lòng trên.

Theo Quốc Huy (VNN)