Buồn chuyện gia đình, uống thuốc diệt cỏ tự tử

Ngày 16-12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết sau khi lấy lời khai các nhân chứng, tổ chức khám nghiệm đã xác định nguyên nhân gây ra cái chết của chị Đặng Thị Như Thuận (SN 1986, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là do uống phải thuốc diệt cỏ.

Ngày 14-12, ông Võ Văn Nhiều (SN 1965, ngụ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) đang ở nhà trọ Hồng Nga thì nghe phòng trọ số 16 có tiếng kêu cứu. Do phòng số 16 khóa bên trong nên ông phải dùng vật cứng để phá. Khi cửa mở ra, ông Nhiều thấy chị Thuận đang trong tình trạng nôn mửa vì uống phải thuốc diệt cỏ.

Bà Dương Thị Thoa (SN 1960) - chủ nhà trọ và một số người dân đưa chị Thuận vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu. Tuy nhiên do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ nên đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 15-12, chị Thuận tử vong tại bệnh viện. Sau khi lấy lời khai các nhân chứng và nội dung thư tuyệt mệnh do chị Thuận để lại cho bạn bè và người thân, cơ quan công an xác định nạn nhân tự tử do chuyện gia đình.