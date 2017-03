Buồn chuyện nhà, chàng trai 21 tuổi vào nghĩa trang treo cổ tự tử

Ngày 2-2, theo thông tin từ Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị này đã phối hợp với VKSND, Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) - công an tỉnh khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của anh TMP (21 tuổi, quê An Giang, ngụ xã Tân Hưng, TP Bà Rịa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 1-2, trong lúc phát cỏ tại nghĩa trang Long Hương, một người dân phát hiện anh P. chết trong tư thế treo cổ trên cây bạch đàn trong tư thế khuỵu gối. Xe máy của anh P. dựng kế bên. Người dân này vội báo cơ quan chức năng.

PC54 khám nghiệm tử thi kết luận anh P. tử vong do ngạt cơ học. Nguyên nhân vì buồn chuyện gia đình nên anh vào nghĩa trang Long Hương treo cổ tự tử.

Công an TP Bà Rịa đã bàn giao thi thể anh P. cho gia đình an táng.