Buôn dê "kèm" rắn hổ mang chúa

Trưa 30/11, tổ công tác Đội 2.1 Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Từ Liêm và Công an thị trấn Cầu Diễn làm nhiệm vụ tại đường Cầu Diễn, phát hiện một phụ nữ đi xe máy nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Ngoài chiếc lồng dê buộc sau xe, cơ quan Công an phát hiện ở giỏ xe có 1 bao tải chứa 2 cá thể rắn hổ mang chúa, là loại động vật hoang dã quý hiếm (thuộc danh mục 1B nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).

Người phụ nữ khai nhận tên là Nguyễn Thị Kim Thư (35 tuổi), ở Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ. Thư làm nghề buôn dê từ Phú Thọ bán cho các nhà hàng tại Hà Nội.

Theo khai nhận của Thư, số rắn hổ mang chúa mang theo được mua từ Phú Thọ với giá 1 triệu đồng/kg, khi xuống Hà Nội sẽ bán được giá 1,7 triệu đồng/kg.

Cơ quan Công an đã tạm giữ Nguyễn Thị Kim Thư để xử lý về hành vi buôn bán động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời chuyển 2 cá thể rắn tới Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.





Theo H.Vũ (CAND)