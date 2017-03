“Buôn” điện thoại lừa hàng chục triệu đồng

Ngày 12/6, Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ) cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, quê Sông Lô, Vĩnh Phúc) cho Công an tỉnh Bắc Cạn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Nguyễn Văn Cường. Trước đó, khoảng 0h5 ngày 11/6, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Quảng An, Tây Hồ phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, đối tượng này có biểu hiện sợ sệt, nói chuyện quanh co, đặc biệt lại không có giấy tờ tùy thân. Tại trụ sở công an, nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Văn Cường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Cường là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Đầu tháng 2/2014, tại một nhà nghỉ ở thành phố Tuyên Quang, Cường sử dụng điện thoại di động bấm vào một loạt các số thuê bao đẹp. Hễ đầu dây bên kia bắt máy là Cường tắt máy. Trong số các thuê bao mà Cường nháy máy, một người đàn ông tên T. ở Bắc Cạn, Giám đốc một công ty tư nhân, tưởng bạn mình máy hết tiền nên gọi lại. Cường nhận là người quen và nói rằng mình đang cần một khoản tiền gấp để giải quyết công việc. Vì nghĩ đầu máy bên kia là bạn thâm giao nên anh T. không ngần ngại chuyển khoản cho Cường 32 triệu đồng. Sau khi lừa được tiền, Cường rút toàn bộ để ăn tiêu. Được biết, Nguyễn Văn Cường vừa mãn hạn tù 20 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Tiến Nguyên (Dân trí)