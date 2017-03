Buôn ma túy vì biết tiếng Lào

(PLO) - Ngày 15-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm (43 tuổi, trú khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) tù chung thân, Lương Thị Hương (24 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) 18 năm tù, Trần Hữu Tuyến (35 tuổi, trú xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.