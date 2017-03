Buôn người còn dọa giết nạn nhân

Khi biết người bị hại trở về, "Tú bà" Đinh Thị Vân, 41 tuổi, trú tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái) tìm cách khống chế, đe dọa các nạn nhân không cho họ đến cơ quan Công an tố giác… Song bằng các nỗ lực điều tra, đến ngày 7/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái (PC14) đã lật tẩy vụ mua bán phụ nữ và trẻ em xảy ra cách đây 7 năm, bắt đối tượng chính trong đường dây. Vân khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài.

Đinh Thị Vân.

Chiều 26/4, kế hoạch điều tra chi tiết vụ án Đinh Thị Vân có dấu hiệu mua bán phụ nữ, trẻ em xảy ra tại huyện Văn Chấn được Thượng tá Nguyễn Viết Thoại, Trưởng phòng PC14 Công an tỉnh Yên Bái ký duyệt. Khi ấy, tổ công tác gồm 4 trinh sát có kinh nghiệm thuộc Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC 14 bắt tay vào cuộc. Để vạch trần bộ mặt "Tú bà buôn người", họ tốn rất nhiều công sức, bởi vụ án xảy ra cách đây 7 năm trước, mọi thông tin đã bị Vân và đồng bọn che giấu…

Tổ công tác gồm 4 cán bộ Phòng PC14 lặn lội vào bản. Qua những con đường sỏi đá gồ ghề, họ gặp hai bị hại L. và D. nhưng lúc đó họ bị các đối tượng buôn người đe dọa, không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi ấy, các trinh sát thông qua cán bộ Hội Phụ nữ xã, gặp gỡ rồi động viên thuyết phục người bị hại. Mỗi câu hỏi, các trinh sát phải suy nghĩ thật lâu để tìm cách diễn đạt đơn giản, đúng ý nhất để họ hiểu ra. Khi đó, các bị hại đã khai báo về thủ đoạn phạm tội của Vân. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng PC14 Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện lệnh bắt giữ Vân.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai rằng năm 2003, Vân quen một người đàn ông ở huyện Văn Chấn. Khi nghe gã thanh niên đó rỉ tai tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán kiếm tiền, thị Vân đã đồng ý ngay. Trong đầu Vân nghĩ ngay L. và D. chính là "mồi ngon" bấy lâu chờ đợi nên rắp tâm thực hiện hành vi lừa đảo. Với những lời dụ dỗ đường mật rằng sang Trung Quốc bán hàng, lương cao, sướng hơn hẳn làm nương rẫy… Sau đó, Vân cùng một bà già đưa L. và D. lên TP Lào Cai rồi thuê thuyền qua sông sang Trung Quốc bán cho vợ chồng người Trung Quốc làm gái mại dâm. Kết thúc phi vụ này, Vân được chia phần 300 nghìn đồng.

Rất may, một tuần sau, hai cô gái đáng thương may mắn trốn được về nước… Khi biết L. và D. trở về nhà, Vân vô cùng lo sợ. Vân tìm cách đe dọa, khống chế nạn nhân không được khai báo với cơ quan Công an, nếu không sẽ dìm xuống suối hoặc giết chết.

Không dừng lại ở đó, năm 2005, Vân lại tiếp tục phạm tội. Vân câu kết với Đồng Thị Chanh, trú tại thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn lừa bán Bàn Thị Y., 20 tuổi. Hơn 1 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, bị ép phải tiếp hàng chục khác mua dâm mỗi ngày, nạn nhân Y. đã trốn được về nước, tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng.





Theo X.M (CAND)