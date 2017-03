Buôn người rồi đút tiền “chạy án” cho cán bộ, đôi bên cùng hầu tòa

Trước đó, ngày 13-12, Cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phá chuyên án 1213MN, bắt quả tang Hoa lừa đưa chị Cụt Thị Rau (20 tuổi, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc để bán. Công an huyện Diễn Châu đã giải cứu được chị Rau.

Hoa đã lừa đưa thành công nhiều người vào bãi vàng Quảng Nam lao động và đưa nhiều phụ nữ bán sang Trung Quốc. Trong việc này, Phanh trực tiếp trợ giúp Hoa.



Vợ chồng bị cáo Vi Thị Hoa và La Văn Phanh đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đ.LAM

Sau khi Hoa và Phanh bị khởi tố, bắt tạm giam, người thân của Hoa đã đưa cho ông Nguyễn Ngọc Lan (cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An) 100 triệu đồng để nhờ ông Lan “chạy án”. Lan tự nhận “đã lên làm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh” và hứa sẽ “chạy án” cho Hoa được tại ngoại và giảm án. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, ông Lan dùng chi tiêu cá nhân và chỉ trả lại 20 triệu đồng. Gia đình Hoa đã gửi đơn tố cáo Lan lên cơ quan công an. Khám xét phòng làm việc và nơi ở trọ của ông Lan, công an thu giữ được nhiều bộ hồ sơ xin việc vào các cơ quan nhà nước, công ty. Thời gian qua, ông Lan cũng hứa “chạy” việc cho nhiều người.

Ngày 29-5, ông Lan bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

