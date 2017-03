Buôn ve chai kiêm luôn nghề trộm cắp

Theo hồ sơ, vào khoảng 10 giờ ngày 3-7, Rum và Lan đi đến khu vực tổ 10, ấp 4, xã Suối Nho, huyện Định Quán để nhặt ve chai. Rum, Lan phát hiện nhà anh Mai Tiến Dũng không có ai trông coi nên dở tấm tôn che phía sau rồi chui vào trong nhà lấy trộm 27 triệu đồng. Hành vi của Rum, Lan đã bị bà Đỗ Thị Thoa (mẹ vợ của anh Dũng) đang giữ cháu ngoại ở trại nấm của anh Trần Văn Hiền, cách phía sau nhà anh Dũng khoảng 30m phát hiện.

Bà Thoa truy hô đồng thời chạy tắt để chặn Rum và Lan lại. Nghe tiếng truy hô, anh Hiền đang làm nấm đã đuổi theo cùng với bà Thoa bắt giữ Rum và Lan. Nhận được tin báo, Công an xã Suối Nho đến hiện trường lập biên bản, đưa Rum, Lan về trụ sở rồi chuyển hai đối tượng lên Công an huyện Định Quán. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Triệu Thị Xà Rum đã từng bị TAND huyện Định Quán xét xử ba lần về tội trộm cắp tài sản. Trong khi đó, Sơn Thị Kim Lan cũng bị TAND huyện Định Quán xét xử hai lần về tội trộm cắp tài sản.