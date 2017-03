Cá độ hàng trăm triệu đồng/tuần qua mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Cư, Mai Duy Phương, Mai Thanh Bình, Hồ Thị Liễu (cùng ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh), Phan Thanh Cảnh, Phan Thanh Quang, Đặng Thị Kim Thùy (cùng ngụ phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) và Đoàn Trường An (ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh).

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 26-8, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng trên đang đánh số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua đó, tang vật thu giữ gồm ba máy tính xách tay, một iPad, bốn thiết bị thu phát sóng mạng Internet, bốn bộ máy vi tính, 14 ĐTDĐ, bốn thẻ ATM, một thẻ thanh toán Plus, hai xe mô tô, một xe ô tô và hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Cảnh khai vào năm 2012, Cảnh nhận hai trang mạng cá độ bóng đá từ một người bạn, sau đó Cảnh giao lại cho Cư đứng tên tài khoản (gồm 50.000 USD), mật khẩu và hai cổng đường truyền để vào trang cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Nguyễn Văn Cư và Phan Thanh Cảnh, hai nghi can chủ chốt trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: KT

Việc chung chi cá cược sẽ thanh toán hằng tuần với số tiền thắng, thua từ 200 triệu đồng trở lên, Cảnh nhận tiền hoa hồng 3-10 triệu đồng. Mọi việc hợp tác diễn ra thuận lợi thì đến tháng 4-2013, một trong hai trang mạng đã bị chặn không truy cập được. Không để việc làm ăn bị gián đoạn nên Cảnh tiếp tục nhận trang mạng khác giao lại cho Cư để thay thế trang cũ. Thấy việc làm từ việc cá độ bóng đá ăn nên làm ra, vào tháng 7-2013 Cảnh gặp người bạn của mình nhận tiếp các trang mạng số đề rồi tiếp tục giao lại cho Cư để Cư tổ chức cho các tay em chơi số đề. Ngoài ra, Cảnh còn có sự giúp sức của vợ là Đặng Thị Kim Thùy cùng anh là Phan Thanh Quang làm nhiệm vụ nhận tiền thắng, thua từ việc cá độ bóng đá và số đề qua mạng của Cư.

Còn Cư sau khi nhận các trang mạng của Cảnh, Cư tạo ra 10 trang mạng nhỏ khác và giao lại cho các tay em, trong đó có Mai Thanh Bình tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá với tài khoản là 5.000 USD (quy ước tỉ giá đôla tham gia cá cược là 1 USD = 25.000 đồng), việc chung chi các trang mạng do Cư đảm nhiệm, trung bình mỗi tuần Cư hưởng tiền hoa hồng hàng chục triệu đồng.

Riêng tổ chức ghi số đề, Cư giao cho vợ là Hồ Thị Liễu điều hành. Hằng ngày Liễu nhận số đề của các tay em chuyển đến rồi tập hợp đưa cho Cư để giao lại cho Cảnh qua mạng. Khi có kết quả xổ số, Cảnh đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản tiền cho Cư để chung chi cho con bạc. Với việc tập hợp số đề, vợ chồng Cư hưởng tiền hoa hồng 2-5 triệu đồng/tuần.

Mai Thanh Bình sử dụng trang mạng của Cư tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc ở địa phương có máu đỏ đen. Được biết trong các con bạc của Bình có người nướng hết 100 triệu đồng. Riêng Đoàn Trường An tham gia cá độ nhiều lần với số tiền dao động từ 500.000 đến 10 triệu đồng cho một lần cược. Mai Duy Phương là anh trai Bình giúp Bình nhận kèo cá độ bóng đá và chung chi tiền khi Bình bận việc.

KHÁNH THỤC - N.ĐỨC